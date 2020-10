Fabrizio Corona, figlio Carlos “Ho sbagliato “/ Video “Voglio che la mia famiglia…”

Carlos Maria Corona rompe il silenzio sui social per tornare a parlare del duro scontro tra i suoi genitori, Fabrizio Corona e Nina Moric. “Volevo dirvi che adesso, nonostante tutte queste cose che sono successe e mi hanno riguardato, che mi hanno fatto riflettere, ho capito che sono tutte cavolate”, ha dichiarato il figlio dell’ex agente fotografico e della modella croata in un video pubblicato su Instagram. Carlos Maria si è, dunque, assunto le responsabilità di quanto accaduto. Tutto è partito dalle due telefonate rese pubbliche dalla madre: in una il padre minacciava l’ex moglie, nell’altra si sentiva il giovane parlare di “pressioni” da parte del padre. Il caso è finito in tribunale, oltre che ovviamente in tv, del resto la famiglia è da anni mediatamente sovraesposta. “Ho sbagliato io, perché in quel momento non ero al meglio, ma è giusto: c’è un errore e lo vedo. L’importante è non rifarlo più”, dice ora Carlos Maria Corona attraverso il suo account social in un filmato registrato a casa del padre, dove vive stabilmente.

LO SFOGO DEL FIGLIO DI FABRIZIO CORONA E NINA MORIC

“Quello che voglio è che la mia famiglia stia bene, mio padre e mia madre, così come i ragazzi dell’ufficio, anche la mia famiglia croata”. Così Carlos Maria Corona nel video pubblicato oggi su Instagram. Quello del figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è un desiderio del tutto comprensibile, ancor di più tenendo conto i problemi familiari. Ricordiamo le battaglie che si sono consumate nei tribunali e in tv tra i suoi genitori, intervallate da momenti di tregua, a quanto pare sempre apparente. “Se ci sono dei problemi non è un problema, i litigi fanno riflettere e devono essere costruttivi”, ha proseguito Carlos Maria Corona. Quello del giovane sembra l’ennesimo tentativo di provare a chiudere una questione molto delicata. E la speranza è che ci riesca, visto quanto accaduto in tv, in particolare da Barbara D’Urso a Live, dove il padre, per usare un eufemismo, ha perso recentemente le staffe costringendo la conduttrice a interrompere bruscamente il collegamento in diretta.

