Fabrizio Corona ha il Covid?/ “Tosse e 38 di febbre”: attesa per esito tampone

Febbre alta a 38 e tosse hanno messo KO Fabrizio Corona che nelle passate ore si è sottoposto al test del tampone per scongiurare la positività al Covid. Mentre continua ad essere in detenzione domiciliare, l’ex re dei paparazzi deve fare anche i conti con quelli che sono i malanni di stagione, i cui sintomi purtroppo coincidono con quelli del Coronavirus. Nei giorni scorsi Fabrizio fa fatto sapere attraverso i suoi social di avere febbre alta e tosse. Ha quindi postati una sua foto sulle Instagram Stories in cui mostrava un termometro che segnava 38 di temperatura e nella quale scriveva: “38 di febbre incaz… nero ma mi alleno come quando superavo i momenti difficili in galera”. Nonostante la febbre alta, Corona scriveva “malato ma a casa a lavorare”, dimostrando come sempre la sua grande forza interiore prima però di essere moralmente abbattuto dalla recente decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano giunta nella giornata odierna.

FABRIZIO CORONA, ATTESA PER ESITO TAMPONE COVID

Potrebbe essere Covid oppure semplice influenza stagionale. Dopo aver comunicato di avere la febbre alta, Fabrizio Corona ha poi mostrato nelle sue Stories su Instagram un medico giunto appositamente nel suo appartamento per fargli il tampone. “Febbre e tampone”, ha commentato l’ex re dei paparazzi prima di sottoporsi al test tra un colpo di tosse ed un altro e con il volto visibilmente provato. Corona si è mostrato proprio mentre si sottoponeva al tampone ma poi non ha più aggiornato i suoi follower sull’esito del test. Tuttavia ha riservato ampio spazio al suo sfogo ed al disappunto in seguito alla sentenza del Tribunale di Sorveglianza, dando la parola attraverso i suoi social al suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, che ha annunciato il ritorno in Cassazione. Nel frattempo, il figlio Carlos Maria ha fatto ritorno dalla mamma Nina Moric dopo la recente telefonata choc in merito alla quale ha annunciato l’intenzione di spiegare presto tutto.



