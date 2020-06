Fabrizio Corona “Hasta la victoria”/ L’avvocato Ivano Chiesa: “Giustizia per lui..”

Pubblicità

“Vittoria!!Sono contento .Giustizia per Fabrizio”, con queste parole l’avvocato Ivano Chiesa commenta l’esito della sentenza della Cassazione che di fatto lascia “libero” il suo assistito Fabrizio Corona. Pubblicando sui social la sentenza arrivata via Pec, l’avvocato si è detto felice dell’esito di questo ennesimo atto della magistratura contro il suo cliente, lo stesso di cui ha preso apertamente le difese anche in tv domenica scorsa facendo notare a tutti l’accanimento contro di lui e, soprattutto, quanto sia cambiato in quest’ultimo periodo allontanando il suo lato oscuro che tanti problemi gli ha creato in questi ultimi anni. I fan di Fabrizio Corona già gongolano sui social mentre i commenti al post dell’avvocato Chiesa non sono altro che complimenti per il suo operato, li rivedremo presto in tv alla luce di questa sentenza? (Hedda Hopper)

L’ANNUNCIO DI FABRIZIO CORONA SUI SOCIAL DOPO LA SENTENZA

Fabrizio Corona oggi festeggia sui social pubblicando una foto che lo ritrae in Tribunale ma che risale all’ultima udienza che lo ha visto “libero” di lasciare il carcere e dimenticare il lungo incubo, lo stesso che si è profilato nei giorni scorsi quando il suo avvocato ha annunciato che il suo assistito poteva finire di nuovo dietro le sbarre per altri nove mesi. Lo stesso avvocato Chiesa, ospite a Live Non è la d’Urso, ha accompagnato un intenso video in cui Fabrizio Corona annunciava il rischio: “Si decide se devo rifarmi 9 mesi di pena che ho già fatto, quindi rifare nove mesi che ho fatto, che mi erano stati concessi giustamente e che erano stati giudicati in senso positivo. Sono sereno anche se questo momento è un momento particolare per la giustizia italiana, voglio avere fede nella giustizia italiana..”.

FABRIZIO CORONA FESTEGGIA SUI SOCIAL, LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE E’ ARRIVATA?

A quanto pare la risposta per lui è arrivata ed è positiva e questo spiega le foto sorridenti che ha messo sui social taggando prima il suo avvocato e poi il figlio, Carlos Maria, presente con lui all’ultima udienza. Questa volta sono stati i giudici della Cassazione che sono stati chiamati a ridefinire la pena di Fabrizio Corona ma in una storia Instagram quest’ultimo ha fatto notare una parte dei documenti che gli sono arrivati via posta certificata in cui si legge: “Annullamento con rinvio”. A quanto pare per ora l’ex re dei paparazzi rimarrà libero e continuerà a scontare la sua pena ai domiciliari e lontano dal carcere. Non ci rimane che attendere per scoprire le prime dichiarazioni ufficiali sue o del suo avvocato Chiesa.

Ecco il post che ha pubblicato su Instagram poco fa:

Visualizza questo post su Instagram HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.VAMOS GUERRERO.E ANDIAMO CAZZO. Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 9 Giu 2020 alle ore 1:28 PDT





