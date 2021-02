Fabrizio Corona hot con Asia Argento/ Niente nozze con Lia? Il cartomante “vedo…”

Grandi novità nella vita di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi continua ad attirare su di sé l’attenzione del mondo del gossip, tornando ad apparire sui social in compagnia di una donna che già in passato gli ha fatto battere il cuore: Asia Argento. Le foto insieme avevano già stuzzicato il gossip ma noi del IlSussidiario.net possiamo dirvi di più. Da fonti vicine alla coppia giungono conferme ufficiali di un ritorno di fiamma tra i due.

Corona avrebbe inoltre dichiarato di essere innamorato di Asia e che, dunque, non sposerà più la signora Lia Del Grosso come aveva invece annunciato qualche tempo fa. Proprio a febbraio, infatti, avrebbe dovuto svelare la data scelta per il loro matrimonio ma le cose, a quanto pare, sono cambiate drasticamente.

Asia Argento e Fabrizio Corona, ritorno di fiamma? I video privati confermano

Grazie ad alcuni video privati che abbiamo avuto la possibilità di visionare, e che vedono Asia Argento insieme a Fabrizio a casa di quest’ultimo insieme al cartomante di fiducia di Corona, Becanini, possiamo confermare che l’intesa tra i due è effettivamente tornata. Nelle immagini in questione, Asia Argento si fa leggere i tarocchi dal cartomante che le parla di un futuro ricco di cose positive: “È un periodo per te molto importante e positivo.. Sei una persona che nella vita ha dovuto lottare tantissimo, anche contro invidie e falsità, in famiglia e tra gli amici”, ha affermato Becanini. Poi si è parlato di amore e di come, al momento, non ci sia un affetto stabile nella vita della Argento, cosa che potrebbe presto però evolversi in maniera positiva molto presto. Proprio a questo punto, la Argento è stata raggiunta sul divano da Corona che ha chiesto notizie della lettura dei tarocchi di Asia, curioso della sfera amorosa… Nei video non mancano gesti di affetto di Corona per la Argento, come baci e abbracci.

