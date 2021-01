Fabrizio Corona “Ibrahimovic? Meglio io a Sanremo”/ “Garko fu imbarazzante, con me..”

Fabrizio Corona all’attacco di Zlatan Ibrahimovic e il Festival di Sanremo. L’ex re dei paparazzi ha messo del mirino due “monumenti”, il primo del calcio, l’altro della musica e tv italiana. Niente che possa sorprendere chi è abituato alle intemperanze dell’imprenditore, che ne ha sempre per tutti. Durante l’intervista rilasciata a RTL 102.5 ai microfoni di Francesco Fredella, e pungolato anche dal nostro caporedattore Vittorio Crippa, Fabrizio Corona si è espresso anche in vista della kermesse e sulla notizia della partecipazione dell’attaccante del Milan, che dovrebbe far parte del cast fisso della 71esima edizione. «Allora faccio un esame di chi è andato a Sanremo: è andato Garko ed era imbarazzante dal punto di vista estetico e artistico, non era in grado di fare nulla. Favino è un grandissimo attore, ma la gente a casa non lo conosce e non buca il video», ha cominciato Corona la cui reazione stupirebbe solo chi non lo conosce.

Poi arriva la stoccata al campione svedese, anche se nel mirino di Fabrizio Corona finisce pure Sanremo: «Ora va questo certo Zlatan Ibrahimovic che non so chi sia, se volessero fare risultati dovrebbero chiamare me», ha aggiunto infatti in collegamento. Dichiarazioni destinate a far discutere, come solo Fabrizio Corona è in grado di fare.

QUANDO DISSE “IBRAHIMOVIC UNICO CHE MERITA RISPETTO…”

Fabrizio Corona sembra però avere la memoria corta quando parla di Zlatan Ibrahimovic o molto più probabilmente vuole essere provocatorio come sempre. Nei mesi scorsi, infatti, l’ex re dei paparazzi ha usato parole ben diverse per parlare dell’attaccante del Milan. «I calciatori? Sono la razza peggiore, sono degli ebeti, i più sfigati sulla faccia della terra, tipo Ronaldo, uno sfigato cronico», disse in un’intervista rilasciata a MOW Magazine. In questa occasione salvò proprio il calciatore svedese: «L’unico rimasto che merita rispetto è Ibrahimovic». Ora invece ne parla in termini decisamente diversi e poco lusinghieri, quindi le ipotesi sono due: ha cambiato idea su Ibrahimovic, come spesso è capitato per altre cose, o vuole aprire un caso per far parlare ancora di sé, e pure questo è da Fabrizio Corona. Ma già Cristiano Ronaldo ignorò le sue dichiarazioni, molto probabilmente farà lo stesso il campione del Milan che ha ben altro a cui pensare rispetto ai pensieri dell’ex agente fotografico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA