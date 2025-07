Fabrizio Corona racconta il curioso motivo che lo spinse a lasciare l'ex fidanzata Zoe Cristofoli: "Aveva la cellulite e così decisi di..."

Fabrizio Corona non usa mezzi termini per raccontarsi e raccontare la sua vita privata e sentimentale. In una roboante intervista rilasciata ai microfoni di Repubblica, il re dei paparazzi si è lasciato andare ad alcune confessioni che stanno già facendo discutere. Tra le tante sparate di Fabrizio Corona, ce n’è una che riguarda la sua ex fidanzata Zoe Cristofoli, lasciata per sua stessa ammissione a causa della cellulite. Correva l’anno 2018, quando Corona decise di troncare la sua relazione con la modella.

“Non sono mai stato con donne brutte. Solo ragazze belle, con un bel cu*o e senza cellulite. Nel 2018 ero fidanzato con Zoe Cristofoli, molto bella. Quando mi sono accorto che aveva un po’ di cellulite l’ho lasciata”, ha ammesso candidamente Fabrizio Corona. Amori turbolenti, relazioni iniziate e finite nel battito di ciglia e varie vicende giudiziarie. Il re dei paparazzi ha ricordato anche il guaio dell’evasione fiscale, spiegando cosa accadde davvero.

Fabrizio Corona e il suo passato turbolento: “Ero entrato in un giro allucinante”

“Mi hanno trovato un casino di soldi nascosti […] ho sempre avuto almeno 4 milioni di euro nei muri”, le parole di Corona. Oggi Fabrizio non pensa più al passato, anche se di notte non riesce a dormire a causa di disturbi del sonno. “Vado a letto alle cinque del mattino, imbottito di pillole. Almeno cento”, racconta.

“Solo così riesco a dormire. Tardi, ma tranquillo”. La sua ossessione attuale è la stessa di sempre, il sesso: “Ne sono malato. Da ragazzo ero entrato in un giro allucinante”, ammette ancora Fabrizio Corona, sfoggiando alcuni episodi del suo passato come se fossero delle medaglie.

