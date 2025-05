Fabrizio Corona si è detto determinato a far emergere “tutta la verità” sul delitto di Garlasco e da giorni è diventato una sorta di presenza fissa intorno ai protagonisti del caso Chiara Poggi.

Dopo la puntata di Falsissimo, il suo format YouTube, in cui ha esposto diversi retroscena della vicenda ed essersi presentato fuori dal Palazzo di giustizia di Pavia in occasione degli interrogatori di Alberto Stasi e Andrea Sempio, l’ex re dei paparazzi si è lanciato nella caccia ai più sfuggenti volti della storia: i membri della famiglia Cappa, in particolare gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima ripiombate nell’epicentro delle cronache attraverso clamorose testimonianze ora al vaglio degli inquirenti, e il loro padre Ermanno Cappa, noto avvocato che gli avrebbe concesso un inaspettato scambio di battute a Milano.

“Abbiamo intervistato tutti i protagonisti del caso Garlasco: Andrea Sempio, Ermanno Cappa — che non aveva mai parlato prima con nessuno —, Bruscagin, i testimoni chiave, e soprattutto figure interne alla famiglia Cappa, che ci hanno aiutato a ricostruire il vero movente dell’omicidio di Chiara Poggi“.

Lo scrive Fabrizio Corona su Instagram, a corredo di un video di poche ore fa che lo mostra impegnato in un inseguimento per le vie della città mentre cerca di fermare Stefania Cappa, cugina della 26enne uccisa nel 2007, e strapparle un’intervista.

Secondo quanto filtrato attraverso un breve video pubblicato da Repubblica, Fabrizio Corona sarebbe riuscito a intercettare il più evanescente dei volti che gravitano intorno alla vicenda: Ermanno Cappa, padre delle gemelle e zio di Chiara Poggi che mai, prima d’ora, si era prestato alle telecamere per dire la sua sul caso. Avrebbe parlato quindi proprio con Corona, immortalati in un vis-à-vis sotto il cielo milanese di cui lo stesso darà conto nella prossima puntata del suo Falsissimo in onda su YouTube lunedì 2 giugno dalle 21:00.

Fabrizio Corona dice di aver incontrato anche Andrea Sempio, nuovamente indagato per il delitto di Garlasco dopo che la sua posizione, sottoposta al vaglio investigativo dalla difesa di Alberto Stasi con una consulenza sul Dna nel 2016, era stata archiviata nel 2017. Secondo l’avvocata del 37enne, l’ex re dei paparazzi lo avrebbe letteralmente terrorizzato piombando sul posto di lavoro per intervistarlo. Sempio, come raccontato dall’avvocata Taccia al Corriere della Sera, le avrebbe telefonato in preda alla disperazione sostenendo che Fabrizio Corona sarebbe entrato in negozio “e ha iniziato a urlare“. A quel punto, l’attuale indagato sarebbe stato costretto a “nascondersi in uno sgabuzzino” con l’aiuto di alcuni vigilanti.