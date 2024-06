Fabrizio Corona, la fidanzata Sara Barbieri incinta di un figlio maschio/ Lo scoop: “Fonte affidabilissima…”

Per gli appassionati di ‘gender reveal’ arriva uno scoop degno di nota a proposito del secondo figlio di Fabrizio Corona: il secondogenito del re dei paparazzi vedrà presto la luce dato che la sua fidanzata – Sara Barbieri – dovrebbe essere incinta già da diverse settimane. Come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine, a dispetto del ‘sogno’ di Corona di poter dare alla luce una femminuccia, dovrà prepararsi all’arrivo di un secondo figlio maschio.

“Sarà un maschietto e sono il primo a dirlo con certezza; fonte affidabilissima. Spero che Fabrizio Corona possa fare meglio di ciò che ha fatto prima”, questo – come riporta il portale di informazione – lo ‘scoop’ di Alessandro Rosica a proposito del sesso del secondogenito di Fabrizio Corona. Stando alle parole dell’esperto di gossip la fonte sarebbe più che affidabile ma attendiamo un riscontro da parte dei diretti interessati prima dare per certa la notizia.

A prescindere da quale sia il sesso del secondo figlio di Fabrizio Corona, frutto dell’amore con l’attuale fidanzata Sara Barbieri, sicuramente per il re dei paparazzi sarà un’esperienza unica. Lui stesso – come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine – aveva raccontato non solo il momento in cui la sua dolce metà gli aveva rivelato di essere incinta, ma anche di come sia entusiasta di vivere per la seconda volta il viaggio da genitore dopo il primo figlio Carlos. “Circa un mese fa la mia fidanzata mi chiama e mi dice: ‘vieni a casa, presto’... Aveva in mano questa cosa che era la scatola dei vibratori. Io le chiesi cosa fosse successo e lei mi dà la scatola: apro e vedo il test, incinta. Mi sono commosso, lo ammetto”. A proposito della gioia di diventare padre per la seconda volta, Fabrizio Corona aveva invece affermato: “Diventare padre a 50 anni è una grandissima e bella esperienza soprattutto quando hai un figlio di 22 anni. Così almeno Carlos potrà crescere con qualcuno e prendere l’eredità”.











