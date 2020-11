Fabrizio Corona/ “La verità sul caso Genovese, un pezzo di Italia” (Non è l’Arena)

Fabrizio Corona torna oggi a “Non è l’Arena”, ma stavolta non solo per parlare del suo ultimo libro, come accaduto nella scorsa puntata. L’ex re dei paparazzi parteciperà al dibattito sul caso Genovese. «Domani sera ci sarà finalmente tutta la verità sul caso. Ne abbiamo sentite tantissime in questi giorni», ha affermato l’ex agente fotografico in un video pubblicato su Instagram. «Abbiamo sentito giornalisti importanti, autorevoli quotidiani, pseudo giornalisti, influencer e gente che cerca visibilità e popolarità sui social». Mai nessuno, secondo Fabrizio Corona, ha mai raccontato la verità su quanto accaduto. Per questo ha deciso di partecipare all’inchiesta realizzata dal programma condotto da Massimo Giletti. «Ci sarò anche io a raccontare la verità dei fatti con importanti e autorevoli giornalisti, attraverso prove oggettive». Fabrizio Corona cita carte e documenti. «È un caso importante che racconta un pezzo di Italia». Ma non è l’unico tema che affronterà, visto che tornerà a parlare del libro “Come ho inventato l’Italia”.

FABRIZIO CORONA, IL CASO GENOVESE E IL NUOVO LIBRO

Le rivelazioni di Fabrizio Corona sul caso Genovese. C’è ancora molto che non si sa delle notti di Milano, alla luce dell’arresto dell’imprenditore accusato di violenza sessuale ai danni di una 18enne durante un party sulla esclusiva “terrazza Sentimento”. Dunque, l’ex re dei paparazzi aiuterà a far luce sulle notti milanesi. Ai microfoni del programma di Massimo Giletti parlerà anche Daniele Leali, dj e imprenditore che è un amico proprio di Genovese. Ma Fabrizio Corona si confronterà anche con Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli, Luca Telese e Walter Siti. Con quest’ultimo dovrebbe poi soffermarsi a parlare del suo nuovo libro, come ha anticipato in un video pubblicato su Instagram, in cui si dice onorato di dare vita a questa “operazione culturale” e di poter interloquire con il noto critico letterario e saggista, che recentemente gli ha dedicato un editoriale sul quotidiano Domani. «È un libro a strati, oscillante tra vari generi. È un poema eroicomico», ha scritto ad esempio Siti.

