Fabrizio Corona, lettera a Giletti/ “Pronto a morire. Mi sono maciullato braccio…”

Fabrizio Corona scrive a Massimo Giletti dal suo letto d’ospedale. L’ex re dei paparazzi, ricoverato nel reparto di Psichiatria all’ospedale Niguarda di Milano dopo il gesto lesionistico seguito alla decisione della Sorveglianza di farlo tornare in carcere, è disperato. “Massimo devi sapere che quando il giorno della revoca mi sono tagliato con una lama affilata il braccio sinistro maciullandomi, non ho provato dolore”, scrive l’ex agente fotografico nella missiva inviata alla trasmissione di La7. Fabrizio Corona racconta anche di non averne provato anche “quando, con un pugno, ho rotto il vetro infrangibile dell’ambulanza”. Non sentiva nulla: “Le braccia spruzzavano sangue. Io non avevo dolore né paura né mi interessava il rischio della morte”.

Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti 21 marzo: Manuela Arcuri, caso Fabrizio Corona e...

Quindi Fabrizio Corona ha ribadito le sue ragioni e di voler lottare per esse: “Sono pronto a morire, oggi, per i miei diritti. Nulla, Massimo lo deve sapere, era premeditato”. Ma questa non è la lettera integrale, è solo una parte di quella che verrà letta dal conduttore di Non è l’Arena.

FABRIZIO CORONA, LETTERA A MASSIMO GILETTI

Stasera Non è l’Arena di Massimo Giletti ha pubblicato un video che anticipa l’esclusiva che andrà tra poco in onda. L’aveva annunciata anche l’account social di Fabrizio Corona, poi è stato condiviso una parte del video in cui il conduttore legge la lettera che gli ha mandato l’ex re dei paparazzi. Dunque, il programma di La7 tornerà ad occuparsi dell’ex agente fotografico, che secondo il Tribunale di Sorveglianza di Milano deve tornare in carcere. Per questo ha sospeso il differimento della pena che era stato concesso nel dicembre 2019.

Massimo Giletti “ordinanza Corona? Errata”/ “Era programma della d’Urso non il mio”

Fabrizio Corona doveva curarsi da alcuni problemi legati alla dipendenza dalla droga, ma le ripetute violazioni delle disposizioni hanno portato la Sorveglianza a prendere un’altra decisione. Fabrizio Corona quando l’ha scoperto ha dato in escandescenza. Non sono mancati momenti di tensione con la polizia, poi il ricovero e la decisione di cominciare lo sciopero della fame, che va avanti da oltre una settimana.

LEGGI ANCHE:

Massimo Giletti su Alberto Tarallo e Ares Gate/ "Mi disse che Rosalinda Cannavò..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA