Fabrizio Corona/ Lettera al figlio Carlos: “Ora ci sono e cerco di renderti felice!”

Fabrizio Corona, dal gossip al suo messaggio su Fedez

Nell’ultimo periodo Fabrizio Corona ha fatto parlare di sé per via di alcune frecciatine al vetriolo che hanno riguardato due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ed il fidanzato Alessandro Basciano. L’interferenza dell’ex re dei paparazzi nella vita della coppia non sarebbe andata giù all’ex corteggiatore di Uomini e Donne rendendosi protagonista di un botta e risposta a mezzo social, a differenza della sua ex assistita che avrebbe deciso di procedere per la sua strada – professionale e sentimentale – in silenzio e lontana da Corona.

Malena “Corona non è attratto dalle donne”/ “Non è un grande amante, io sono Ronaldo”

Fabrizio, nel frattempo, attraverso i suoi social sui quali è particolarmente attivo è tornato a parlare di Fedez, nei confronti del quale non ha mai mostrato una grande simpatia. Tuttavia almeno in questo momento estremamente delicato per via delle condizioni di salute del rapper, Corona ha deciso di abbassare la guardia e augurargli tutto il meglio. A tal proposito, nel commentare un servizio del TgLa7 in cui si parlava proprio di Fedez e del suo valore in politica pari all’8% nell’ipotesi in cui formasse un partito, Corona ha commentato: “Propaganda. Ma il dolore rende umani, non cinici. E la politica è per persone cattive pronte a tutte per prendere un potere personale. Non per Federico ora. Comunque forza Fede”.

Federica Calemme furiosa con Fabrizio Corona: “Sfigato”/ Ecco cosa è successo

Fabrizio Corona: lettera al figlio Carlos Maria

Mentre segue con estremo interesse e partecipazione la situazione internazionale e la drammatica guerra in Ucraina, Fabrizio Corona nei giorni scorsi ha voluto dedicare un post molto importante al figlio Carlos Maria, avuto dal suo matrimonio con l’ex compagna Nina Moric. Ciò che Fabrizio è sempre riuscito a fare è stato riconoscere i momenti più difficili della sua vita e di quella della sua famiglia. “Abbiamo sofferto tanto”, ha esordito nella didascalia su Instagram alla foto che lo vede proprio insieme al figlio da piccolo.

Nina Moric tronca i rapporti con Fabrizio Corona/ "Non ci sarà mai un lieto fine…"

In quella che è apparsa come una vera e propria lettera al figlio Carlos Maria, ha proseguito: “non è stata una vita facile, non lo è e forse non lo sarà mai. Abbiamo avuto alti e bassi, è stato più il tempo in cui non ci sono stato, ma ora ci sono più che mai”. Proseguendo nel suo messaggio, Fabrizio ha scritto ancora: “Crescendo insieme a te, cerco di recuperare il tempo perduto e imparo a fare il padre. Un padre vero, buono, ma severo”. Corona ha riconosciuto i suoi sbagli in passato, “ma cerco di fare quello che può renderti finalmente felice. L’unica cosa che so è che sei il grande amore della mia vita”, ha proseguito, concludendo la missiva con un “Ti amo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA