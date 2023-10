Fabrizio Corona: “mamma Gabriella mi ha salvato la vita”/ “Oggi però non ho più bisogno di mia madre”

«Sono rimasto 7 anni chiuso dentro: non avevo previsto la galera e la gente che sta fuori non può permettersi di stare male, fuori, per me. Io stavo davvero male: io non potevo sopportare il male di mia madre per me. Se io sto male non mi aiutava che lei fuori stesse male per me»: così Fabrizio Corona parla a “Domenica In” della madre Gabriella Privitera.

«Mia mamma Gabriella ha fatto tantissimo per me, mi ha salvato la vita, ma ora ho 50 anni e posso capire diverse cose: io oggi non ho bisogno di mia madre, all’epoca ne avevo bisogno. Non dico di essere giusto, forse me ne pentirò quando non ci sarà più», confessa amaramente Corona commuovendosi per un attimo davanti alle immagini di lui da piccolo con la mamma, «ci somigliavano molto!».

FABRIZIO CORONA: “MIA MAMMA GABRIELLA È STATA DEVASTATA DALLA MORTE DI MIO PADRE”

«Mia madre la morte di mio padre l’ha devastata del tutto e ha deciso di non rifarsi una vita, quello l’ha rovinata spostando l’amore su figlio e nipote. La vita è sua e non la deve dedicare agli altri, deve viversela lei, come voglio vivermela io»: Fabrizio Corona continua a rispondere a Mara Venier che invece prova a far ragionare il giornalista e fotografo in merito alla possibilità di ricomporre la frattura con mamma Gabriella Privitera.

«Voglio fare quel cazzo che mi pare, non posso più stare legato a problemi come “devo fare questo perché mia madre, mio fratello”, basta io voglio vivere!», ha aggiunto l’ex re dei paparazzi, ribadendo subito dopo come «Siamo in rotta oggi, lei è rimasta ancorata a vecchi valori e non siamo più compatibili: io non voglio più problemi, basta!».

