Fabrizio Corona “Mi sposo? “Smettetela di leggere caz*ate”/ La secca smentita dopo…

Nessun matrimonio per Fabrizio Corona. Nelle scorse ore è apparso un atto di pubblicazione di matrimonio datato 19 novembre 2020 scatenando rumors in merito ad un imminente matrimonio dell’ex re dei paparazzi con Pasqualina Del Grosso, detta Lia. A smentire il tutto, però, poche ore dopo la diffusione del gossip, è stato lo stesso Fabrizio Corona che, contattato da Novella 2000, ha smentito categoricamente il matrimonio. Corona, dunque, non si sposerà e non sembrerebbe avere intenzioni di farlo. L’ex re dei paparazzi, a Novella 2000, ha smentito tutte le illazioni circolate nelle ultime ore mentre su Instagram, tra le tante storie pubblicate, ha scritto: “Smettetela di leggere e ascoltare caz*ate. Domenica guardate Massimo Giletti”. Ospite del programma di La7 Non è l’arena, Corona parlerà anche del gossip sul presunto matrimonio che non ci sarà?

FABRIZIO CORONA SINGLE?

Fabrizio Corona è ufficialmente single? Dopo la smentita del matrimonio, i fans si chiedono se nella sua vita ci sia o meno una compagna. L’ex moglie Nina Moric aveva parlato della presenza di una compagna al suo fianco. L’ex re dei paparazzi, però, ha smentito tutto e poche ore dopo la diffusione dell’annuncio delle pubblicazioni, ha fatto sapere che non c’è nessun matrimonio in programma. Ai microfoni di Massimo Giletti, dunque, parlerà anche dell’ultimo gossip intorno alla sua vita privata? Sui social annuncia una puntata importante e non è da escludere che il matrimonio, già smentito, sia oggetto dei vari argomenti che saranno affrontati nel corso della nuova puntata di Non è l’arena. Per il momento, dunque, dopo essersi sposato con Nina Moric, Corona non avrebbe alcuna intenzione di ripetere l’esperienza.



