Fabrizio Corona “Mio padre era l’unico che ascoltavo, poi ho incontrato te”/ La toccante dedica a…

Fabrizio Corona e la dedica all’amico speciale, di chi si tratta?

Fabrizio Corona ha fatto una dedica al suo avvocato Ivano Chiesa. In questi anni, Chiesa ha sempre difeso a spada tratta l’ex re dei paparazzi e non solo nelle aule di tribunale ma anche in tv e sui social. Lui stesso aveva fatto sapere di avere partecipato all’apertura di una petizione online per chiedere la scarcerazione di Corona. L’ex re dei paparazzi oggi è tornato sui social e ha postato uno scatto in cui abbraccia Ivano Chiesa. A corredo della foto ha scritto parole di stima e affetto per l’avvocato sottolineando come l’uomo sia diventato in breve tempo un punto di riferimento per lui: “Mio padre è morto 15 anni fa. Era l’unica persona che ascoltavo e con cui potevo parlare. Da quel giorno il buio, poi ho incontrato te. Con te ho condiviso gli anni più difficili della mia vita”.

Poi l’ex re dei paparazzi ha proseguito aggiungendo: “Con te ho combattuto fino alla fine le vere battaglie per la vita e la libertà. Con te ho pianto, ho riso, mi sono disperato, ho urlato e ragionato. Con te sono me stesso con le mie fragilità e i miei pregi”. Fabrizio Corona prosegue scrivendo: “Solo a te grande amico mio, sangue del mio sangue, punto di riferimento assoluto. Ti voglio un infinito bene e non dimenticherò mai il cuore che pulsa in te allo stesso modo del mio”.

Nella giornata di ieri Fabrizio Corona ha fatto discutere per le dichiarazioni contro Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi si è soffermato su alcune dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice e non ha esitato a dire la sua in un momento piuttosto delicato. Fabrizio Corona ha fatto riferimento al gioco mediatico a cui sia Totti che Ilary Blasi avrebbero preso parte negli scorsi mesi tra smentite e interviste varie. Fabrizio Corona ci è andato giù pesante dichiarando: “Le dichiarazioni di Ilary Blasi sono come sempre fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni”.

In una seconda storia su Instagram Fabrizio Corona si è rivolto ai giornalisti e paparazzi incitandoli a portare a termine il loro lavoro: “Forza fate il vostro lavoro, io ho smesso. Foto di lui con Noemi, di lei col giovane, di loro con i figli etc non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro alimentando la macchina come da prassi, chi decide di far parte di questo mondo e godere dei vantaggi deve assolutamente accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente, ma la decisione di esporli sempre è stata la loro”, ha dichiarato.











