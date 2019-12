Fabrizio Corona, Natale col figlio Carlos/ Nina Moric commossa: “Non servono parole”

“Regalo mio più grande” è la dedica che Fabrizio Corona fa a suo figlio Carlos Maria. È lui il dono più bello di questo Natale, e sul suo profilo Instagram pubblica lo scatto del loro incontro, coronato da un forte abbraccio. Gesto che commuove anche Nina Moric, mamma di Carlos, che commenta lo scatto con “E non servono le parole …”. Un momento prezioso quello immortalato dall’ex paparazzo e postato poi su Instagram: il volto di Fabrizio non appare in quanto coperto dal caloroso abbraccio di suo figlio. Tantissimi i commenti scatenato da questa foto-ricordo di Natale: “Che dire nel vedere queste foto che trasmettono tante emozioni nell’abbraccio tra un padre e un figlio” si legge, e ancora “Questo è il vero amore”, “Padre e figlio, l’immagine più bella che poteva essere mostrata”, scrive ancora un follower di Corona.

Fabrizio Corona, riflessione e dedica a Nina Moric

Fabrizio Corona dà spazio ai sentimenti in questi giorni di festa e, dopo aver postato lo scatto che lo vede tra le braccia del figlio Carlos, posta una foto di un po’ di anni fa che lo vede accanto alla sua ex Nina Moric. I tempi sono quelli del loro fidanzamento e Fabrizio accompagna lo scatto ad una riflessione: “Non esistevano i social, gli influencer, i famosi della rete sconosciuti al pubblico, vero. – scrive Corona – Esisteva l’immagine, il carisma, il non passare inosservati, il talento e le idee. Solo così arrivavi in televisione e sulle copertine dei veri settimanali e i giornali di moda. Addirittura i quotidiani. Erano altri tempi, migliori. Ma torneranno presto”, conclude nella sua evidente critica.





© RIPRODUZIONE RISERVATA