Fabrizio Corona nudo su Instagram/ Foto “hot” in bagno e lui: “Me ne frego…”

Fabrizio Corona “vietato ai minori di 18 anni”. È il simbolo che ha scelto per censurare il suo lato b su Instagram. Tra le diverse “storie” che ha condiviso in queste ore ve ne è una particolarmente “hot”. L’ex agente fotografico è infatti completamente nudo, ma dà le spalle alla fotocamera e per coprire il lato B ha usato uno sticker apposito. Niente di scandaloso rispetto a quanto Fabrizio Corona è abituato a fare, ma di sicuro continua a non passare inosservato. Azzeccata poi la scelta musicale per condividere la foto “hot” su Instagram: “Me ne frego” di Achille Lauro. La cosa davvero curiosa è la scelta del momento in cui pubblicare lo scatto. Compare infatti dopo una carrellata di momenti col figlio e di foto di mamma Gabriella. All’improvviso poi spunta lui, nudo, con i tatuaggi in bella mostra e non solo… Abituato a provocare, Fabrizio Corona si è evidentemente lasciato andare all’ennesima “sfida”.

FABRIZIO CORONA NUDO SU INSTAGRAM POI…

Ma oggi è stata anche la giornata in cui Fabrizio Corona ha partecipato ad workshop insieme al figlio Carlos Maria, il quale ha preso anche la parola come si evince dalle altre stories che l’ex agente fotografico sta condividendo su Instagram. Nei giorni scorsi invece ha mandato in allerta i suoi fan per un controllo al cuore. Reduce dal carcere, da tempo è tornato a casa, dalla sua famiglia. Ha imparato a prendersi cura di se stesso, e questo vuol dire anche sottoporsi a dei controlli periodici, come quello cardiologico. «Il carcere mi ha provato», ha dichiarato. Lo ha rivelato Roberto Alessi sulle colonne di Libero, spiegando che «Corona si deve dare una regolata, il suo cuore ne ha vissute di ogni in galera per 7 anni circa, ha fatto fin troppo il pirla in giro». Per usare un eufemismo. Vista la sua vita la massimo, Fabrizio Corona si è quindi fermato ai box per un controllo. Tutto ok comunque, è in forma e non lo nasconde sui social…





