Fabrizio Corona: “Odio Fedez? Non ce l’ho con nessuno”/ “Mi disgusta un sistema…”

Fabrizio Corona risponde a Fedez

Nella puntata del podcast “Muschio Selvaggio”in cui ha ospitato Belen Rodriguez, Fedez ha anche parlato di Fabrizio Corona chiedendo alla showgirl argentina che, dopo la fine della storia d’amore ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex re dei paparazzi, il motivo del presunto odio di Corona nei suoi confronti. “Sai che Fabrizio mi odia? Ogni giorno fa una c***o di storia contro di me, è ossessionato”, ha detto il rapper a cui Belen ha risposto con sincerità.



“Non penso che ti odi. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? È invidioso perché sei più tatuato di lui”, ha ironizzato Belen cercando di chiudere la questione. Dopo la pubblicazione della puntata con il dialogo tra la Rodriguez e Fedez, Fabrizio Corona non è rimasto in silenzio e, attraverso il profilo Instagram del figlio, ha replicato al rapper.

La replica di Fabrizio Corona a Fedez

Dopo aver ascoltato tutte le parole di Fedez, attraverso una serie di storie pubblicate sul profilo Instagram del figlio Carlos, Fabrizio Corona ha spiegato il proprio atteggiamento nei confronti del rapper. “Allora, partiamo dal presupposto che non ce l’ho con nessuno. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal ‘bolla’. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno“, ha scritto l’ex re dei paparazzi.

“E chi butta via il proprio talento che mi fa incazz*re, quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui miei social. Sui quali vedo che sei ben informato! Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare. Un abbraccio e rimettiti in forma!“, ha concluso Corona.

