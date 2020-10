Fabrizio Corona “Odio Salvini ma processo è vergogna”/ Chiesa “Finiremo al veleno…”

Anche Fabrizio Corona interviene sul processo Salvini e lo fa con parole durissime. “Odio Salvini ma se è colpevole lui è colpevole anche Conte e tutto il Governo. Vergogna”, ha scritto su Instagram l’ex agente fotografico. Altrettanto duro è stato sulla vicenda il suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, che ha pubblicato un video molto duro sulla vicenda che vede suo malgrado protagonista Matteo Salvini. “Siccome io difendo esseri umani, ma attraverso loro in realtà difendo principi, valori e ideali come tutti i penalisti, non posso stare zitto. Non ce la faccio”, la premessa del penalista. Per Chiesa quella che è stata scritta oggi “è una pagina tristissima per la giustizia italiana e per la democrazia di questo Paese”. Questo perché “un ministro viene mandato sotto processo perché ha fatto quello per cui è stato eletto”. Nel filmato l’avvocato di Corona spiega anche che in teoria per questo dovrebbero finire a processo anche gli elettori del leader della Lega, “visto che sono suoi concorrenti morali”.

FABRIZIO CORONA E AVVOCATO CHIESA SU PROCESSO SALVINI

L’avvocato Ivano Chiesa, legale noto perché tra gli altri assiste Fabrizio Corona, ha lanciato una pesante accusa in merito al processo Salvini. “L’eliminazione attraverso l’aula di giustizia degli avversari politici è uno strumento vecchio come il mondo, tipico delle dittature. Non si può vedere una cosa del genere in un paese democratico che basa la sua stessa essenza sulla tripartizione dei poteri”. Avendo studiato il diritto e la Costituzione italiana, il legale si indigna per quanto accaduto al leader della Lega. “Il pensiero che mi viene è molto brutto: si comincia così e si finisce col veleno nel caffè o nell’acqua minerale. Pensateci”, la provocazione dell’avvocato. Poi ha voluto precisare che queste considerazioni non sono frutto di un suo orientamento politico. “Non pensate che dica queste cose perché sono leghista o ho simpatie particolari per Salvini. Le avrei dette ugualmente allo stesso modo se questa vicenda avesse colpito Zingaretti o addirittura Di Maio”. Non è mancato un attacco al Governo da parte di Ivano Chiesa: “Ci sarà da divertirsi. Se Salvini ha commesso un reato, quello di sequestro di persona, e se quello è un sequestro di persona io sono una ballerina della Scala, allora lo avrà sicuramente commesso in concorso con tutto il governo, non da solo”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA