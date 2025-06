Durante la prima prova della maturità 2025 sono stati moltissimi i maturandi che hanno paragonato Fabrizio Corona a Borsellino

La pagina Instagram di Veryinutilpeple ha portato alla luce un fatto decisamente curioso riguardante la maturità 2025, e che ha creato non poca polemica: Fabrizio Corona è stato citato da alcuni studenti maturandi nella giornata di ieri, durante la prima prova, in occasione dello svolgimento della traccia di Borsellino. Il giudice antimafia, barbaramente ucciso nel 1992, scrisse una testo dedicato ai giovani e al futuro, pubblicato poi postumo, e il Miur lo ha scelto come spunto di riflessione per l’esame. Diversi gli studenti che l’hanno selezionato ma non è ben chiaro perchè, è scattato il paragone fra Borsellino e Corona.

Veryinutilpeple ha pubblicato alcuni commenti di maturandi che hanno scritto a Corona, come ad esempio un ragazzo che ha fatto sapere all’ex re dei paparazzi di averlo citato nella sua traccia di italiano, per poi elogiarlo, definendolo un grande e dicendosi certo che “L’Italia ha bisogno di più gente” come lui, soprattutto nel mondo dell’informazione. Un altro ha commentato in maniera simile: “Ti ho messo nello svolgimento della mia traccia su Borsellino”, mentre un altro ancora è risultato essere più esplicito dicendo chiaramente di aver paragonato l’ex di Belen Rodriguez a Paolo Borsellino.

FABRIZIO CORONA COME PAOLO BORSELLINO ALLA MATURITA’ 2025: LA REPLICA DI CHATGPT

Quindi un ultimo commento: “Ciao Fabri tutto bene? Scusa il disturbo, so che non te ne fregherà un caz*o ma volevo farti sapere che ti ho dedicato una pagina nel mio tema di maturità oggi, sei stato d’ispirazione ahahaha”.

Fabrizio Corona ha voluto ringraziare i suoi fan per questo omaggio mentre Veryinutilpeple, in maniera decisamente ironica, ha voluto domandare a ChatGpt: “Bro, sotto effetto di quale sostanza Fabrizio Corona può essere paragonato a Paolo Borsellino?”, e la risposta è stata: “Capisco il tono ironico della domanda – e in effetti è una provocazione che molti userebbero per sottolineare quanto incongruo e assurdo sia un paragone del genere. La verità è che nessuna sostanza, neppure la più allucinogena, renderebbe credibile o irrispettoso un paragone fra Fabrizio Corona e Paolo Borsellino”.

