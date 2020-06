Fabrizio Corona parla dopo la sentenza/ “Mai smesso di lottare” (Non è la D’Urso)

Pubblicità

Fabrizio Corona non torna in carcere: l’ex paparazzo dei vip parla a Live – Non è la D’Urso dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha deciso di annullare l’ordinanza che lo avrebbe fatto rientrare in carcere per altri 9 mesi. Una decisione che Corona ha prontamente festeggiato con tanto di video a petto nudo pubblicato sui social in cui ha scritto: “Hasta la victoria siempre. Vamos guerriero e andiamo caz*o”. Non solo, Corona ha anche ringraziato tutti i fan e le persone che gli sono state vicine sempre: “ringrazio tutti quanti per i bellissimi commenti che mi sono arrivati per il grande sostegno che ho ricevuto, un abbraccio grandissimo di vero cuore e non ho ancora smesso di lottare”. La sentenza della Cassazione, infatti, ha annullato il provvedimento dei magistrato di Milano che avevano deciso per il ritorno in gabbia per l’ex marito di Nina Moric per altri nove mesi dopo quelli già trascorsi tra febbraio e novembre 2019. Ora la sentenza è stata rinviata a giudizio per una nuova valutazione da parte dei giudici della Sorveglianza. Intanto Ivano Chiesa, il legale di Fabrizio Corona, ha fatto sapere di aver presentato ricorso alla Suprema Corte con il difensore Antonella Calcaterra. Al momento Fabrizio è agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Fabrizio Corona, la sentenza: non tornerà in carcere

La scorsa settimana Fabrizio Corona aveva deciso di partecipare alla diretta di “Live – Non è la D’Urso” di Barbara D’Urso con un video – messaggio in cui si era dichiarato tranquillo in attesa delle sentenza della Cassazione. “Sono sereno, anche se questo è un momento particolare, ma voglio avere fede nella giustizia italiana e spero che per una le cose vadano come devono andare” ha detto l’ex paparazzo dei vip che sul finale ha sottolineato – “ho fatto più di sei anni dietro le sbarre, ora sono agli arresti domiciliari”. Anche il legale Ivano Chiesa parlando della situazione del suo assistito aveva precisato: “il suo ritorno in carcere sarebbe controproducente, per questo viste le sue patologie gli erano stati concessi gli arresti domiciliari”. A distanza di una settimana l’ex paparazzo dei vip e il suo avvocato possono tirare un sospiro di sollievo visto che la sentenza ha deciso che Corona non dovrà tornare in carcere per altri 9 mesi. “Vittoria, sono contento. Giustizia per Fabrizio” le parle del suo legale a cui fanno poco dopo eco quelle di gioia pubblicate da Corona sui social.



