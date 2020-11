Fabrizio Corona: “Penso che morirò ammazzato”/ “Già scampato ad un tentato omicidio”

Fabrizio Corona torna a “Non è l’arena“, ma questa volta non nelle vesti di inviato di Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi sarà sugli schermi di La 7 per promuovere il suo librò: “Come ho inventato l’Italia“. Tanti gli aneddoti e i retroscena raccontati da uno dei personaggi più controversi della storia recente del Belpaese. Alcuni di questi sono stati oggetto di un’intervista concessa a Candida Morvillo de “Il Corriere della Sera“. A partire dalla storia dell’omicidio commissionato ai suoi danni: “C’era un mio cliente, nipote di un potente molto celebre nella storia d’Italia. Il nome? Nel libro, c’è. Insomma, mi fa causa: secondo lui, gli dovevo dei soldi. Ma la regola della malavita è che, se fai causa, non puoi mandare il recupero crediti. Se hai messo le carte in mano alla madama – alla polizia, alla legge… – non puoi mandare il balordo a pestare il debitore: se no, la madama fa due più due. Non puoi stare col male e col bene. Chiaro? Arrivano in ufficio due albanesi. Uno dice: Corona, hai un problema con xx, vedi di dargli i soldi immediatamente. E io: ah sì? Usciamo e vediamo. Scendo, il mio autista mi segue e scatta la rissa. Accorrono baristi, tabaccai, gli albanesi scappano. Dopo un po’, un tale mi dice che c’è uno pesante di una famiglia balorda che mi vuole parlare. Era grossissimo e sul cucuzzolo della testa rasata aveva tatuata la sigla Acab: all cops are bastards, tutti i poliziotti sono bastardi. Mi dice: sono venuti due albanesi per comprare una pistola e noi, prima di vendere una pistola, vogliamo sapere a che servirà“.

FABRIZIO CORONA: “PENSO CHE MORIRO’ AMMAZZATO”

Il racconto di Fabrizio Corona prosegue, è chiaro, dice, che quella pistola serviva “a spararmi. Immagino a gambizzarmi. Il soggetto con Acab sulla testa, poi condannato a 21 anni per associazione per delinquere con aggravante mafiosa, dice che lui e suoi si sono messi di mezzo perché mi rispettano. Insomma, combiniamo un appuntamento, lui, io, gli albanesi, il creditore. Che ha capito il messaggio e non s’è più visto. Però, in questi casi, devi stare attento che non ti capiti un cavallo di ritorno. Che un malavitoso ti fa un favore, ma solo per avvicinarti e ottenere qualcosa di peggio“.

A domanda diretta, con l’intervistatrice che gli chiede se la sua incolumità sia ancora a rischio, Corona non ha dubbi: “Io penso che morirò ammazzato. Ho fatto sei anni di carcere, anche in quelli di criminali efferati, gente di cui ho dovuto essere amico per salvare la pelle e che, quando escono, sanno dove trovarmi. Ora, magari arrivano e dicono: prestami diecimila euro. E io: ‘sto cavolo. Poi, dai domiciliari, esco per andare allo Smi, un centro di recupero di esecuzione penale, e lì ci sono altri criminali, che pure vogliono favori. Prima, davo retta, ora, fingo di non sentire, li mando a quel paese. E questa è gente che se la prende. Tanti mi vorrebbero morto“.

