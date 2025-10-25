Un pentito accusa Fabrizio Corona di avere rapporti con un clan di Catania, ma ex re dei paparazzi nega e replica in una story su Instagram. Cos'è successo

Nessuna querela, solo sorrisi: reagisce così Fabrizio Corona alle nuove accuse che gli sono state mosse, stavolta dal pentito William Alfonso Cerbo, noto come Scarface, secondo cui l’ex re dei paparazzi avrebbe contatti con boss mafiosi, in particolare esponenti del clan Mazzei di Catania. Non si è fatta attendere la replica di Corona, del resto sono pesanti le insinuazioni.

Dai verbali è emerso che Cerbo avrebbe citato Corona in riferimento a Gaetano Cantarella, che è un emissario a Milano del clan catanese. A lui Corona si sarebbe rivolto per recuperare 70mila euro per una presunta truffa subita da un amico. Il pentito ha tirato in ballo anche Cecilia Rodriguez, spiegando che nel 2011 l’ex fotografo e l’influencer si sarebbero recati nella sua discoteca siciliana.

Mentre sono in corso le verifiche delle sue dichiarazioni e della credibilità del pentito, Corona respinge le accuse, smentisce di avere contatti con mafiosi, fa delle rivelazioni sul collaboratore di giustizia, ma precisa anche di non voler procedere con una querela.

FABRIZIO CORONA SI DIFENDE: “NON LI CONOSCO”

Oltre a definirlo “un criminale scappato di casa“, Fabrizio Corona rivela infatti che il pentito che lo accusa si sarebbe rivolto al suo legale nella speranza che lo difendesse, ricevendo invece un rifiuto da parte dell’avvocato, “perché è uno zanza”. Secondo la teoria dell’ex re dei paparazzi, Scarface avrebbe deciso di collaborare con la giustizia “per salvarsi dalla condanna“, ma in realtà non saprebbe nulla. Inoltre, pur di attirare l’attenzione della procura e “farsi pubblicità“, lo avrebbe tirato in ballo dicendo di conoscerlo e citando la questione dei rapporti con i clan e del recupero crediti.

Nella sua ricostruzione, Corona chiarisce che è lui ad occuparsi dei soldi eventualmente da recuperare. Inoltre, accusa il giornale siciliano che ne ha dato notizia, rilanciata poi a livello nazionale. “Non conosco e non ho mai visto nessuno di questi“, ribadisce Corona, spiegando di non voler procedere con la querela, ma di sorridere di fronte a tutto ciò. Ma chiude la sua Instagram Story con una domanda: “Tutto questo tempismo perché attacco la magistratura? O perché dico al figlio di Riina che suo padre fa schifo?“.