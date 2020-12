Fabrizio Corona presenta Renè/ “Avrà un grande successo. Investo tutto su di lei”

Fabrizio Corona ha tanti assi nella manica. Volti giovani di talenti pronti ad esplodere. Francesco Fredella ha avuto modo di contattarlo di persona, ottenendo indiscrezioni esclusive per Liberoquotidiano.it. Oggi l’ex re dei paparazzi ha presentato Renè, questo il suo nome su Instagram. Fabrizio Corona è pronto a puntare su questa giovane artista che potrebbe avere lo stesso successo di Beyoncè: “Avrà successo. Investo tutto su di lei”, ha dichiarato infatti Fabrizio. Corona, dopo un periodo turbolento, sembra aver trovato un po’ di serenità, soprattutto nel lavoro, riscoprendosi agente musicale. E la sua nuova pupilla, Renè, ha già una canzone pronta a sfondare: “La canzone di Renè è su CR7, Cristiano Ronaldo”, fa sapere l’ex re dei paparazzi.

Chi è Renè, la cantante lanciata da Fabrizio Corona e il suo brano su CR7

Non ci svela ulteriori dettagli su Renè, che si prepara ad approdare al mondo musicale. La cantante infatti sarà a brevissimo su tutte le piattaforme musicali. Intanto, Renè ha raccontato: “Ciondolavo tra letto e divano triste per una storia d’amore appena finita. Nulla mi consolava, nemmeno il latte con i biscotti.” Così spiega il perché della canzone nata proprio su CR7: “Accendo la tv proprio mentre Ronaldo esulta per uno dei suoi goal, si alza la maglietta e li la folgorazione: va bene soffrire ma su quegli addominali avrei pianto sicuramente meglio che sul divano con i gatti. Presi la chitarra e come dice Vasco “le canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole…”.



