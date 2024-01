Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos/ “Ora, ci riprendiamo di nuovo…”

Fabrizio Corona e l’abbraccio con il figlio Carlos

Il nuovo anno di Fabrizio Corona inizia con un nuovo abbraccio con il figlio Carlos, nato dal matrimonio con Nina Moric. Nonostante la lotta contro l’influenza, Fabrizio Corona è riuscito a trascorrere le festività con i suoi affetti, in primis il figlio Carlos con cui ha trascorso il giorno di Natale e con il quale si è mostrato in un abbraccio documentato da una foto in cui padre e figlio sono insieme. Successivamente, Corona ha pubblicato una foto del figlio Carlos a torso nudo scrivendo: “Ora, ci riprendiamo di nuovo”.

Carlos Corona, anni, sta attualmente seguendo un percorso di cura per la sua salute mentale, in una clinica Svizzera. In occasione del Natale, Carlos, mostrandosi insieme al padre, aveva augurato a tutti buone feste.

Fabrizio Corona e il messaggio per il 2024

Il 2024 segna un nuovo inizio per Fabrizio Corona che, in occasione dell’arrivo del nuovo anno, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto in cui si rilassa in acqua annunciando l’inizio del “suo primo anno da uomo libero”. L’ex re dei paparassi annuncia così il nuovo capitolo della sua vita.

“Primo anno da uomo libero, molti obiettivi importanti raggiunti ma tante cose ancora da sistemare… Le più importanti. Ma è da sempre e sarà sempre, così… È la mia vita”, si legge nella didascalia delle foto pubblicate su Instagram e che potete vedere qui in basso.













