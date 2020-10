Fabrizio Corona/ Rivelazioni choc su Massimiliano Morra e Adua del Vesco?

Fabrizio Corona parla a Live Non è la d’Urso, questione di gossip?

Fabrizio Corona a Live Non è la d’Urso? In un primo momento il promo lo ha annunciato e la stessa Barbara d’Urso lo ha fatto, ma non si capisce bene il perché della presenza dell’ex re dei paparazzi. Quello che è stato detto su di lui è solo un timido ‘parlerà Fabrizio Corona’ ma non si capisce bene se quello che dovrà dire sarà legato alla storia dei finti flirt e, quindi, a Massimiliano Morra e Adua del Vesco, o se sarà ancora una cosa personale a portarlo in tv. Tutto quello che riguarda l’imprenditore diventa un caso caldo da trattare e, in particolare, a tenere banco sono le sue ultime questioni personali, ovvero la nuova tensione che si sente (e si è vista) con Nina Moric. L’ex moglie e madre di suo figlio, ha più volte ribadito il fatto che con Corona le cose non vanno bene, che lui è un ipocrita e che teme per Carlos Maria che può subire l’influenza, non molto positiva, del padre.

Fabrizio Corona a Live Non è la d’Urso, nuovi attacchi a Nina Moric?

Non è la prima volta che la Moric lancia questo allarme e proprio Fabrizio Corona, in una delle sue ultime partecipazioni a Live Non è la d’Urso, ha ribadito che l’ex moglie sta male ma che per lei la sua casa sarà sempre aperta per darle un aiuto. Lui stesso ha raccontato che il figlio ha deciso di andare a vivere a casa sua per un po’ per stare insieme e la conferma è arrivata anche qualche giorno fa sulle storie di Instagram dove l’ex re dei paparazzi ha pubblicato una foto del figlio e degli amici al grido di ‘buongiorno family’. Quale sarà la rovente questione che Fabrizio Corona dovrà affrontare questa sera? La padrona di casa continua ad ospitarlo ma tenendosi sempre ben al di sopra del suo ospite tanto da non nominarlo nemmeno nel promo fatto venerdì a Pomeriggio5. Non ci rimane che attendere questa sera per scoprire se ci sarà e cosa dovrà dire.



