Fabrizio Corona, Sara Barbieri é la nuova fidanzata?/ Le foto di coppia dividono il web: le reazioni

Fabrizio Corona si riattiva su Instagram, il post di coppia con Sara Barbieri é virale

Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione mediatica, mandando in visibilio il web con la dolce complicità di colei che si profila la fidanzata di diversi anni più giovane, Sara Barbieri. Il riconfermato “re dei paparazzi” può dirsi tra personaggi popolari in Italia più influenti nei caldi giorni di metà agosto 2023, complice il nuovo post che lo immortala al fianco della giovane modella Sara Barbieri.

Classe 2000, fisicità di una vera mannequin e un’eleganza che la contraddistingue tra le modelle influencer, la mora Barbieri sembra aver fatto breccia nel cuore del moro re dei paparazzi, nonché ex marito storico di Nina Moric ed ex fiamma di Belen Rodriguez, tra gli amori conquistati dal bel e tenebroso Fabrizio.

Ben al di là delle critiche dei detrattori, che in parte accusano i due fidanzati di fingersi una coppia al mero scopo di ottenere visibilità mediatica, in particolare via social, il sexy 49enne e la dolce metà Sara fanno ora incetta di interazioni social con il nuovo post romantico. Una carrellata di immagini, tra foto e video, che ritrae Fabrizio Corona insieme a Sara Barbieri nei piccoli gesti nella vita di coppia quotidiani, e non mancano effusioni amorose tra i due. Il che vorrebbe essere la chiara testimonianza dell’amore che contraddistingue i fidanzati, oltre la differenza d’età tra i due e il peso dei pregiudizi.

Il messaggio social di Fabrizio Corona fa incetta di interazioni social

“NULLA È MAI COME APPARE. MA BISOGNA SEMPRE GUARDARE DALL’ANGOLATURA GIUSTA”, scrive a corredo del post romantico, Fabrizio Corona, mentre si lascia ritrarre nelle immagini esclusive postate via Instagram, dedicando il nuovo stato social al tag della compagna Sara Barbieri. Un post, quello che segna la calda stagione dell’estate 2023 di Fabrizio Corona e Sara Barbieri, che registra un volume importante di messaggi di approvazione e like per la neo coppia vip. Poi, però, spuntano tra le reaction social al post anche commenti aspri e critiche: “Ti piacciono tutte così secche che per forza di cosa non mangiano più, per rientrare nei tuoi canoni…puoi fuggire dappertutto ma Belen in cuore tuo non sarà mai tua amica”, scrive qualche utente a Corona; “Ti stimo parecchio ma avere bisogno del viagra per soddisfare una dea come questa ragazza”; e ancora “questa ragazza va bene per tuo figlio”; “che bomber, prossimo step una 2004”.

E, intanto, sempre sui social Mattia Zenzola diventa vittima degli haters, al centro di una polemica web.











