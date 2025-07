L'ex re dei paparazzi ha comunicato un altro retroscena che riguarderebbe l'ex di Belen Rodriguez, la rivelazione sul conduttore di Affari Tuoi

Fabrizio Corona è tornato a parlare di Stefano De Martino e di uno dei presunti tradimenti avvenuto quando stava ancora con Belen Rodriguez. L’ex re dei paparazzi, è ormai noto, quando deve raccontare qualcosa non va mai per la leggera e – come capita spesso – racconta anche particolari e dettagli.

In questo caso Corona ha parlato di quella che ha definito “un’ossessione” per De Martino, qualcosa che sarebbe accaduto che l’ha fatto litigare con Belen Rodriguez quando stavano ancora assieme. Una rivelazione inaspettata, anche perché è da tempo che non si parla più della separazione tra lo show man partenopeo e la bella argentina.

Corona e la rivelazione su De Martino, con chi sarebbe stato

Fabrizio Corona in una delle sue ultime puntate di Falsissimo, nella prima parte che ha nominato “Diavoli e tentatori”, dopo aver parlato di Raoul Bova e dei presunti tradimenti alla sua ex compagna, è tornato a parlare di Stefano De Martino e di “un’ossessione” che avrebbe avuto.

L’ex re dei paparazzi ha parlato di un particolare interesse che Stefano De Martino avrebbe avuto nei confronti di Antonella Fiordelisi. Stava parlando della show girl e del fatto che oggi è fidanzata con un suo amico, si tratterebbe di Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci, quando ha raccontato che in tanti avrebbero scritto alla bella salernitana.

Ha detto che tantissimi personaggi famosi le avrebbero scritto nel corso degli anni, facendosi avanti. Tra questi, secondo Corona, ci sarebbe anche Stefano De Martino. Secondo l’ex re dei paparazzi il conduttore di Affari Tuoi le avrebbe scritto mentre stava con Belen e avrebbero avuto un incontro. Cosa che, sempre secondo quanto ha raccontato l’ex re dei paparazzi, avrebbe fatto infuriare la Rodriguez: “(…) Questa è una notizia che ha scatenato una lite furiosa tra Stefano e Belen, perché lei l’ha saputo e si è incavolata moltissimo. Parlo del periodo in cui lei ha scoperto che Stefano l’aveva tradita con diverse persone”.

Ma Corona non si è limitato a fare questa rivelazione sul conduttore di Affari Tuoi, che è spesso protagonista dei vari gossip di cui parla, ha anche raccontato che De Martino sarebbe “ossessionato dal gentil sesso”, aggiungendo anche presunti dettagli sulla sua vita intima degli ultimi anni e su quante donne sarebbe stato. L’ex re dei paparazzi ha anche parlato di un incontro avvenuto tra lo show man e Martina Ceretti, di cui avrebbe le prove attraverso dei messaggi che si sarebbero scambiati i due.

Non è la prima volta che si parla di un possibile flirt tra Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi, questo gossip è circolato diverse volte nel corso degli anni. Ma adesso Corona è tornato a parlarne, rivelando anche la presunta lite avvenuta con Belen. Al momento nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato “la bomba” lanciata da Corona di cui, dunque, non vi è alcuna certezza.