Fabrizio Corona si sposa: chi è futura moglie/ Pubblicazioni nozze con Lia Del Grosso

Fiori d’arancio per Fabrizio Corona? A sganciare la “bomba” di gossip nei giorni scorsi era stata l’ex moglie Nina Moric, secondo cui l’ex agente fotografico è sposato con una donna di oltre 50 anni e nonostante ciò ha una relazione con Mariana Rodriguez. In realtà si scopre che c’è un atto di pubblicazione di matrimonio datato 19 novembre 2020, quindi ci sono 180 giorni di tempo per le nozze. Ma chi è la donna che Fabrizio Corona intende sposare? A svelare l’identità è Eva 3000, secondo cui si tratta di Lia Del Grosso (all’anagrafe Pasqualina, ndr), amministratrice unica di una prestigiosa agenzia di comunicazione di Milano, la Luxury Creative Agency. Il settimanale ha scritto di essere riuscito a dare un volto alla donna misteriosa dopo ben un anno di ricerche, quindi è una storia tutt’altro che recente. Dal nome è bastato passare ad una rapida ricerca sul sito del Comune di Milano per verificare che effettivamente esistono le pubblicazioni. In merito alla futura sposa, Eva 3000 racconta che i due, che si conoscono da tempo, si sarebbero ritrovati pochi giorni dopo l’uscita dal carcere di lui.

FABRIZIO CORONA SI SPOSA CON LIA DEL GROSSO

Fabrizio Corona e Lia Del Grosso si sarebbero rivisti nella comunità di Don Mazzi. Da allora, secondo Eva 3000, non si sarebbero più lasciati, tra alti e bassi. La donna lo avrebbe aiutato interessandosi al benessere della sua persona, della casa e nella ripresa del suo lavoro. Le apparizioni in pubblico insieme non sono state frequenti, ma vengono descritti come una coppia molto unita. Questa versione evidentemente cozza con quella di Nina Moric: secondo l’ex moglie di Fabrizio Corona, questi avrebbe una relazione con Mariana Rodriguez. E come reagirà alla notizia Asia Argento, che con lui aveva avuto una relazione nei mesi scorsi? Dagospia parte già all’attacco: «I due si conoscono da 5 anni, lei è pazza di lui al punto da immolarsi come bancomat per l’ex re dei paparazzi». Il sito di Roberto D’Agostino lancia poi un interrogativo in merito alla coppia che è destinato a far discutere: «La decisione di convolare a nozze serve a “Furbizio” anche per rimettere ordine nei suoi problemi con la giustizia?».



