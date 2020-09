Fabrizio Corona “Sono stanco, non ce la faccio più”/ “Cocaina? Io il miglior esempio”

“Ma che cos’ha stasera Fabrizio Corona?”, così Candida Morvillo si rivolge a Barbara D’Urso mentre va in onda il collegamento dalla casa dell’ex re dei paparazzi. La giornalista del Corriere della Sera è stupita dalle reazioni dell’ex agente fotografico e non lo nasconde, anzi si rivolge direttamente a lui. “È spesso effervescente, molto carico. Stasera ha l’occhio spento, sembra cupo e depresso”, ha proseguito Candida Morvillo a Live Non è la D’Urso. E ha ricordato l’intervista di un anno fa, in cui Fabrizio Corona rivelò di prendere pillole per tutto, per dormire, allenarsi e stare in piedi. “Volevo capire esattamente come stai adesso, perché stai così stasera?”. Visto che in quell’intervista gli aveva detto che per arrivare indenne al fine pena la soluzione era smettere di apparire, Candida Morvillo lo ha incalzato: “Mi sembra che però non hai intenzione di farlo. Hai cambiato idea?”. La risposta di Fabrizio Corona non si è fatta attendere, anzi: “Questa è una domanda molto intelligente, perché fatta da una giornalista e che mi conosce”. Nell’occasione ha quindi punzecchiato le altre persone in studio.

FABRIZIO CORONA SI SFOGA “SONO STANCO”

“Hai detto una cosa giustissima. Non sono più quello di prima e non lo sarò mai più, ma per un semplice motivo: sono stanco”. Fabrizio Corona si sfoga a Live Non è la D’Urso: “Non ce la faccio più, sono stanco. Non ho la vita, non ho la libertà dal 2012. Forse per alcune cose gli arresti domiciliari sono drammatici perché sono chiuso a casa da nove mesi. Non ho nemmeno l’ora d’aria”, ha proseguito l’ex re dei paparazzi. “Anche se sono abbronzato, fisicamente sto bene, vivo in una casa molto bene, ho l’amore di mio figlio e quello di tantissime persone, non sto bene. Sono veramente stanco e vorrei ritornare alla vita. Ma accetto le regole e sconto i miei domiciliari cercando di comportarmi nel miglior modo possibile”. Ma ad Antonella Boralevi non ha voluto rispondere quando gli ha chiesto di schierarsi apertamente contro l’uso della cocaina, anzi è entrato in polemica con lei: “Io sono il miglior esempio per tutti i giovani, comunque sì è una merda, ma l’ho detto un sacco di volte”.



