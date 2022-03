Fabrizio Corona “Sophie era innamorata” / “Antinolfi e Basciano? Per dimenticarmi”

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni: la loro relazione

Della relazione tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni si è già parlato a lungo lunedì sera dentro la casa del Grande Fratello Vip. Alla ex tronista di Uomini e Donne sono state mostrate alcune foto, risalenti alla scorsa estate, di lei e Corona. Poi Alfonso Signorini le ha anticipato i contenuti dell’intervista che Fabrizio ha rilasciato a Chi, oggi in edicola. “Ero molto presa, avevo una forte infatuazione per Fabrizio, ma, in base a ciò che provo ora, so che non potevo dirmi innamorata”, ha detto la Codegoni, ora legata ad Alessandro Basciano, dichiarando che la storia con Corona fosse terminata mesi prima dell’inizio del reality. Ma facciamo un passo indietro. Sophie è stata legata per circa due mesi all’agente fotografico, la scorsa estate. La loro storia è diventata pubblica il 19 giugno 2021, quando alcuni poliziotti, chiamati dai vicini per presunti schiamazzi, si sono presentati a casa di Corona. Con lui c’era Sophie, presentata alle forze dell’ordine come la sua fidanzata.

Oggi Sophie Codegoni è legata ad Alessandro Basciano, e Fabrizio Corona è fidanzato con la modella Sara Barbieri. Ma il rapporto tra i due non si è interrotto del tutto, anche perché Sophie è rappresentata da Corona, a cui è ancora molto affezionata. “Le voglio un bene dell’anima e sono l’unico che la conosce bene e sa quello che vuole veramente”, ha detto l’agente sulle pagine del settimanale Chi. Corona ha confermato che lo scopo della partecipazione di Sophie al Grande Fratello Vip 6 era quello di “lanciare la sua carriera” e, secondo l’imprenditore, la relazione con Basciano potrebbe ostacolarla: “Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui”.

Sophie Codegoni è ancora innamorata di Fabrizio Corona?

Ma non è tutto. Secondo Fabrizio Corona, Sophie era davvero innamorata di lui e non avrebbe ancora digerito la fine della loro relazione: “Se Sophie dovesse scegliere fra me e lui non avrebbe dubbi, sceglierebbe me e il lavoro. Per questo Basciano deve lasciarla tranquilla”, ha detto a Chi. L’agente ha poi spiegato che la loro relazione è finita perché lui non voleva legami. Ma Sophie penserebbe ancora a lui, non solo come amico: “Mi ha chiamato la sera prima di entrare nella Casa e, quando a dicembre ha parlato con sua madre per decidere se restare nel reality, ha chiesto subito di me. E sua madre le ha risposto: “Mettiti il cuore in pace, si è fidanzato”. Poco dopo è entrato Basciano”. Corona è certo che le relazioni che Sophie ha instaurato dentro la casa con Gianmaria Antinolfi prima e poi con Basciano siano stati dei tentativi di dimenticarlo.

