Fabrizio Corona, sospeso sciopero della fame/ “Mangia ma è più arrabbiato di prima”

“Fabrizio Corona ha sospeso lo sciopero della fame“. La comunicazione arriva in diretta a Pomeriggio 5 dove ci sono amici e conoscenti dell’ex re dei paparazzi attualmente in carcere. L’inviata di Barbara D’Urso annuncia ciò che il legale di Corona, Ivano Chiesa, ha comunicato: Fabrizio ha deciso di accogliere la supplica della madre, delle persone care oltre che del legale stesso. In studio, il giornalista Marco Oliva, che ha di recente avuto occasione di intervistare Fabrizio, conferma la fine dello sciopero della fame ma precisa che “Non è che ora ha fatto un pranzo, però ha bevuto un tè con lo zucchero e ha poi mangiato dei crackers.”

“Ha ripreso a mangiare ma non ha accettato la situazione” ha fatto però sapere Oliva, per poi precisare che “È ancora molto arrabbiato ed ha ripreso a mangiare proprio per essere in forze per combattere questa battaglia! È battagliero e arrabbiato più di prima!”

A Pomeriggio 5 anche il direttore di Novella2000 Roberto Alessi, che ben conosce Fabrizio Corona, si dice contento della notizia. Al contempo ammette di essere arrabbiato con lui per il comportamento avuto prima di essere nuovamente arrestato: “Non è stato un detenuto disciplinato, perché non è rimasto entro certi limiti. – ha fatto notare il giornalista nel salotto di Barbara D’Urso – È vero che lui ha delle patologie psicotiche ma aveva tutte le possibilità per essere disciplinato e non le ha rispettate. Se le avesse rispettate ora sarebbe a casa.”

