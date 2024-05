Fabrizio Corona spiazzato dal figlio Carlos: confessione inaspettata su Nina Moric/ “Non riesco a sbloccarmi”

Carlos Maria spiazza il padre Fabrizio Corona, rivelazione su Nina Moric: “Tra te e la mamma penso di voler più bene a lei”

Da quando ha chiuso il suo profilo Instagram di Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric si erano un po’ perse le tracce. Adesso il giovane ha rotto il silenzio partecipando al podcast del padre Gurulandia in cui si è raccontato senza filtri ed ha fatto anche delle confessioni inaspettate sui genitori. Ha rivelato che tipo di padre è ed è stato l’ex re dei paparazzi e come è stato crescere con la madre Nina Moric. E proprio parlando della modella Corona (che presto diventerà di nuovo papà dalla modella Sara Barbieri) ha chiesto al figlio la classica domanda che ad un figlio non andrebbe mai fatta: a chi vuoi più bene tra mamma e papà e la risposta è stata spiazzante.

Stando a quanto riporta il portale Biccy Carlos Maria Corona ha confessato: “Una delle mie prime parole è stata papà, però penso di volere più bene alla mamma. Perché con la mamma io ho un rapporto…a mio papà voglio tantissimo bene, però mia madre è più dolce. […] la differenza del tempo che passo con mia mamma e mio padre? Lei è più tranquilla e accondiscendente, con lei faccio come voglio. Con mio padre devo stare più concentrato e attivo”. Dopo la confessione spiazzante su Nina Moric del figlio Carlos, Fabrizio Corona è rimasto visibilmente scioccato da far diventare la sua espressione un meme.

In realtà durante la chiacchierata nel podcast del padre Fabrizio Corona, Carlos Maria si è lasciato andare a molte confessioni private e sentite. Oggi è un giovane uomo di 21 anni ma non è stato facile crescere con due genitori come Nina Morici e Fabrizio Corona, con tutti i loro problemi e e le loro vicende e soprattutto i problemi legali e giudiziari del padre. “Mio papà pensa al lavoro quasi 24 ore su 24, dorme proprio perché deve. Il lavoro per lui è un rifugio e lo è stato soprattutto in carcere. Lui però adesso dovrebbe fare anche altre cose, magari dedicarsi anche alle cose che gli piacciono, ad altre attività. Se mi è mancata la figura di mio padre? Lui l’ho vissuto, ma non con costanza.” ha confessato Carlos.

E subito dopo ha aggiunto: “Quando c’era però sentivo la sua presenza. Lui mi ha sempre fatto tante cose. Mi ha portato in tanti posti e a me piaceva uscire e stare con lui. Il padre che mi dà le regole lo sto vivendo ultimamente. Lui vuole darmi un’organizzazione nella vita, perché io sono uno un po’ pigro. Io però faccio fatica a chiedere aiuto alle persone perché tengo tutto dentro, sono molto introverso. Dovrei imparare a lasciarmi andare e ad essere più spontaneo. Certe volte mi faccio prendere da schemi che mi portano a fare cose che io programmo. Dovrei imparare quindi a sbloccarmi, non solo con gli amici e i miei genitori, ma con tutti. Spero di migliorare e di diventare una persona più spigliata. Poi sono un po’ troppo severo con me stesso”











