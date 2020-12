Fabrizio Corona sposa Lia del Grosso?/ “E’ pazza, siamo amici, lei viene qua e..”

Fabrizio Corona sposa Lia del Grosso? Lui smentisce ma…

Fabrizio Corona sposa Lia del Grosso oppure no? Sembra ormai che sia questo il nuovo mood legato all’ex re dei paparazzi soprattutto da quando Nina Moric ha tirato fuori la questione qualche settimana fa via social parlando di lui come il marito di una donna benestante, appunto questa Lia del Grosso, e di avere una liason con Mariana Rodriguez. Raggiunto dal settimanale Oggi per quella che sembra essere un’intervista doppia con lui e la sua presunta futura moglie, Fabrizio Corona ha parlato della sua ex come di una pazza pronta a tirarlo in mezzo solo perché non può avere quello che desidera, ovvero tornare con lui. Al giornalista Corona conferma che Mariana Rodriguez è lì a casa con lui ma non vuole confermare o smentire la loro liason perché è una “questione da intervista esclusiva”. L’unica cosa che può dire al momento è che non è sposato, non ha sposato Lia del Grosso e che è stata lei a inviare via PEC i documenti necessari per queste fantomatiche pubblicazioni al grido di: “Sdogano i cessi, quando uno può avere tante donne ogni tanto deve diversificare”.

Lia del Grosso attacca Fabrizio Corona e rivela che…

Dall’altro lato, sempre nel numero di Oggi in edicola, è Lia del Grosso a dire la sua su Fabrizio Corona il loro matrimonio e, soprattutto, quelli che lei chiama cinque anni d’amore. Lei è spesso a Milano e non trova gravi le affermazioni di Corona quando la definisce una pazza psicopatica che ogni tanto si presenta a casa sua per parlare con lui ed è questo che la rende felice. Dal canto suo lei ammette di avere la testa sulle spalle e di essere certa che c’è qualcosa di fondato tra loro altrimenti non avrebbe deciso di sposarlo. Riguardo a Mariana Rodriguez rivela: “Quando vado a casa sua non la trovo mai, quella è la sede di una società c’è un via vai di persone, bisogna vedere che tipo di rapporto hanno magari è solo lavoro”.



