Fabrizio Corona sposa Lia Del Grosso?/ “Non è vero, ha fatto tutto lei con una Pec!”

Fabrizio Corona convolerà davvero a nozze con Lia Del Grosso? Il matrimonio dell’ex re dei paparazzi continua ad essere un mistero tra le smentite da parte del 46enne e le repliche del tutto opposte da parte della presunta futura sposa che invece continua a replicare con cuoricini a ringraziamenti a chi si congratula per le imminenti nozze, confermate con tanto di pubblicazioni. A volerne sapere di più su questa storia è stato il giornalista e direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, il quale in un articolo pubblicato su Libero Quotidiano ha raccontato di aver raggiunto telefonicamente Corona. Fabrizio ha innanzitutto fatto chiarezza sul suo rapporto con Mariana Rodriguez dopo le voci di una loro relazione in corso. Tuttavia l’ex marito di Nina Moric ha considerato quella con la modella una parentesi già chiusa: “Carina, ma è già svanita”. La parte più interessante è quella relativa a Pasqualina, detta Lia, rispetto alla quale Corona ha continuato a negare un matrimonio in vista: “Ma non è vero niente”, ha assicurato.

FABRIZIO CORONA SPOSA LIA DEL GROSSO? LUI SMENTISCE ANCORA

Se il matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso non ci sarà, come motiva allora le pubblicazioni di nozze apparse al comune di Milano? Fabrizio ha reso la sua versione al giornalista Roberto Alessi facendo ricadere tutte le responsabilità proprio sulla donna dal momento che, sempre a suo dire, le avrebbe richieste lei con una Pec: “Ma le ha chieste solo lei. Ora lo puoi fare anche con la posta certificata, la Pec, e lei lo ha fatto”. Di contro, il direttore di Novella 2000 gli ha fatto sapere di essere in possesso di un documento importante e che smentirebbe la tesi di Corona: “Nel documento si legge che i signori Corona e Del Grosso si sono presentati all’ufficio dello Stato Civile”. Anche su questo punto, però, il diretto interessato ha prontamente smentito tutto: “Ripeto: tutto fatto attraverso la Pec. Io non ho fatto niente”. Quale sarà a questo punto la versione della signora Del Grosso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA