Fabrizio Corona/ “Sposarmi? No, non so cos’è l’amore! Tutte fake news, la verità è..”

Intervistato da Francesco Fredella su RTL 102.5 News, Fabrizio Corona ha fatto chiarezza su molti punti che negli ultimi hanno fatto discutere. Primo tra tutti la notizia del presunto imminente matrimonio con la signora Lia Del Grosso, da lui smentita anche in questa occasione. “Io innamorato? Assolutamente no, non so cos’è l’amore! In teoria quello dell’affissione sono io ma non voglio assolutamente sposarmi.” ha precisato l’ex re dei paparazzi. Quando il giornalista ha allora indagato sulle motivazioni delle pubblicazioni di matrimonio, Corona ha fatto intendere che c’è sotto qualcosa di complicato che andrà poi successivamente spiegato. “È una storia un po’ lunga e particolare, presto vi dirò il perché, sto cercando di capirlo anch’io. Ma la mia vita è tutta strana…“, ha chiarito. Dunque un alone di mistero rimane, ciò che è però certo e che quella del matrimonio è una fake news.

Fabrizio Corona contro le fake news: “Leggo su di me tante cazz*te!”

Lo stesso Fabrizio Corona lo ha ribadito nel corso dell’intervista, facendo una riflessione: “Oggi la fake news è alla base del lavoro giornalistico, questo è diventato il nuovo modo di fare diffamazione. – e ancora sulle pubblicazioni di matrimonio – Detto questo io perdono tutti, non c’è niente di male e non mi arrabbio per queste cose che fanno notizia.” Proprio in merito alle tante notizie false che girano sul suo conto, Corona fa infine una precisazione: “Io oggi leggo 10 mila cazz*te e non c’è niente vero. Le notizie ufficiali arrivano dal mio profilo Instagram.” Nel corso della chiacchierata con Fredella, Corona ha presentato due giovani artisti, presto star del web e della musica: Jaguar Cooper, 20enne esordiente nel mondo della musica, e Christian Rosselli, cantante neomelodico originario di Palermo.



