Fabrizio Corona “Sposerò Pasqualina Del Grosso”/ Dalla smentita all’annuncio (forse)!

E alla fine sembra proprio che Fabrizio Corona non abbia potuto far altro che ammettere che presto sarà all’altare al fianco di Pasqualina del Grosso, la donna che da settimane ormai parla del suo matrimonio con lui, sarà tutto vero oppure no? Per la prima volta, dopo la pubblicazione dell’atto di matrimonio al comune di Milano, Fabrizio Corona ammette quella che sembra essere la verità, o almeno così sembra, e lo fa dalle pagine del settimanale Tutto, a cui rivela che il 3 febbraio prossimo, la coppia di promessi sposi, si dirà di sì. Già nei giorni scorsi, l’imprenditrice 47enne residente a Verona, aveva parlato del loro matrimonio e anche degli anelli che stava comprando e del regalo che lui le avrebbe fatto, tutte cose prontamente smentite fino ad oggi dal diretto interessato che aveva definito l’imprenditrice addirittura una “psicopatica” spesso ospite a casa sua ma niente di più, come mai questo cambio repentino?

Fabrizio Corona “Sposerò Pasqualina Del Grosso”

Secondo quanto riporta il settimanale, Corona avrebbe confermato: “Sì, è vero, ci sposiamo. Non ha più senso temporeggiare, è questo lo scoop del 2021… Il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze”. Come se non bastasse sembra che il presunto matrimonio non sia legato agli affari ai suoi problemi con la giustizia ma che sia un matrimonio nato da sentimenti reali. Mentre lei si starebbe preoccupando dei preparativi, lui teme per la sua salute: “Rischio di diventare cieco, soffro di congiuntivite cronica, i miei occhi sono peggiorati perché qualcuno mi ha fatto una macumba, me l’ha detto un sensitivo”. Proprio nei giorni scorsi intervistato da Francesco Fredella su RTL 102.5 News, Fabrizio Corona ha fatto chiarezza sulla questione smentendo il suo interessamento: “Io innamorato? Assolutamente no, non so cos’è l’amore! In teoria quello dell’affissione sono io ma non voglio assolutamente sposarmi”. Cosa è successo nel frattempo?



