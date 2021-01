Fabrizio Corona: “Stavo per perdere la vista”/ “Avevo una macumba, un sensitivo…”

In tanti negli ultimi tempi si sono accorti dell’assenza di Fabrizio Corona dai social. L’ex re dei paparazzi, sempre molto presente sul web, è rimasto un po’ in sordina ma per un motivo importante e alquanto grave. Lo ha raccontato in esclusiva a Francesco Fredella per Affaritaliani.it, svelando di essere stato male e di aver rischiato addirittura la vista! “Sono stato male. Stavo per perdere la vista”, ha annunciato Corona, per poi sottolineare “È tutto vero. Un periodo da cancellare.” Fabrizio è entrato allora nel merito della delicata questione, arrivando a dichiarare che ad avergli causato questo problema sarebbe stata una sorta di malocchio, scoperto attraverso l’aiuto di un sensitivo suo amico.

Fabrizio Corona shock: “Avevo una macumba, l’ho scoperto grazie a un sensitivo”

“Sapete cosa ho fatto: una telefonata ad un amico sensitivo, – ha raccontato Fabrizio Corona al giornalista, per poi continuare – si chiama Alessio Decanini. E’ venuto a casa mia, nel pieno rispetto delle norme anti- Covid. Ed ha scoperto che avevo una macumba. Per questo la mia vista stava calando, i miei occhi arrossati giorno e notte”. Come prova delle sue parole, Corona ha fornito una foto che lo vede effettivamente con gli occhi molto arrossati (foto che trovate in cima all’articolo). Una brutta vicenda per l’ex re dei paparazzi, che solo qualche settimana fa era tornato al centro del gossip per il presunto e imminente matrimonio con la signora Lia Del Grosso, da lui però smentito in più occasioni.



