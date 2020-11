Fabrizio Corona: “Stefano De Martino? Si è costruito un personaggio”/ “Belen non…”

Fabrizio Corona, in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro ‘Come ho inventato Italia’, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, parla della sua rinascita, ma anche delle donne che ha amato nella sua vita e, tra le tante, non piò mancare Belen Rodriguez con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore durata quattro anni. “E’ stato soprattutto l’ultimo periodo in carcere a cambiarmi. Ero stanco e sofferente e mi sono detto anche che poteva essere colpa mia se mi trovavo in quella situazione. Sento il peso degli anni e della responsabilità”, ha raccontato a Gente prima di parlare d’amore soffermandosi su Belen con cui, ancora oggi, capita di sentirsi. “Ho amato solo due donne: Nina Moric e Belén. Ho sempre sentito che con Belén sarebbe stata una storia a termine: io ero preso dal lavoro, lei voleva altro”, ha spiegato.

FABRIZIO CORONA CONTRO STEFANO DE MARTINO

Nonostante l’amore sia finito, tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez resta un profondo affetto. Ai microfoni di Gente, l’ex paparazzo confessa di sentire ancora la showgirl argentina che oggi, accanto al nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, vede nuovamente felice. “Ci sentiamo ancora, ogni tanto, e so che adesso con questo nuovo amore è serena. Si amano sinceramente. Lui è un bravo ragazzo, per bene, quello che ci vuole per lei”, ha spiegato Corona convinto che il matrimonio con Stefano De Martino sia finito definitivamente. Per l’ex re dei paparazzi, infatti, Belen e Stefano non torneranno più insieme. “Non credo che ci sarà un ritorno con Stefano, lui non è più la persona che Belén ha conosciuto: negli anni si è costruito un personaggio, gli piace essere al centro della scena, fare il protagonista“, ha concluso.



