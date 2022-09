Fabrizio Corona “Totti e Ilary Blasi si tradiscono da anni”/ “Oggi faccio i nomi…”

Una ragazza bionda, con i capelli lunghi e lisci, ripresa mentre entra in un’auto nera. Si chiamerebbe Martina e potrebbe essere uno dei tanti tradimenti che Fabrizio Corona potrebbe svelare riguardo la vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Proprio l’ex re dei paparazzi ha pubblicato su Instagram la foto sopra descritta, sgranata. Non è chiaro dove né quando sia stata scattata, potrebbe anche risalire a diversi anni fa. D fatto, la didascalia scelta da Corona recita: “1: Martina…”. Corona è, dunque, pronto a far scoppiare il vaso di Pandora.

Infatti, poi Fabrizio Corona ha pubblicato una parte di una telefonata con una ragazza che afferma: “Ho dei messaggi, una chat e un audio volendo di Francesco”. Quando però lui chiede se ci sia stato un rapporto tra loro, la storia Instagram si interrompe. Fabrizio Corona ha poi annunciato di voler cominciare a fare delle rivelazioni importanti su Francesco Totti e Ilary Blasi: “Visto che i due splendidi piccioncini non fanno nomi e cognomi toccherà qualcuno farlo. Alle 18.00 incominciamo con la prima rivelazione…”.

FABRIZIO CORONA “IN ARRIVO RIVELAZIONI SU TOTTI E ILARY BLASI”

Fabrizio Corona se l’è presa con Francesco Totti per l’intervista al Corriere della Sera, attaccando però anche il quotidiano. “I giornaloni blasonati come il Corriere si prestano a pubblicare a piena pagina delle dichiarazioni manipolatorie di uno che sfiora l’analfabetismo”. D’altra parte, riguardo Totti aggiunge: “Non si possono strumentalizzare i quotidiani a proprio uso e consumo. Ok se proprio vogliamo farlo, facciamolo fino in fondo”.

Quindi, l’ex re dei paparazzi ha promesso di fare delle rivelazioni alle ore 18:00. Resta da capire se tali colpi di scena riguarderanno questa ragazza della foto che ha pubblicato nelle storie su Instagram o se quella con cui si sente parlare al telefono. “L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro“, ha aggiunto Fabrizio Corona all’AdnKronos. Una cosa è certa: l’intervista di Francesco Totti, che ha ribadito di voler tutelare i figli, ha di fatto ‘incendiato’ il gossip sulla separazione da Ilary Blasi e con la relazione con Noemi Bocchi.

