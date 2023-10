Fabrizio Corona verso Ballando con le stelle?/ “Ipotesi d’ingaggio come ballerino per una notte” lo scoop

Fabrizio Corona ballerino per una notte a Ballando con le stelle? L’indiscrezione

Ballando con le stelle sta per fare il suo esordio nella prima serata della Rai, con un cast nuovo di zecca e tanti possibili talenti. Nelle ultime ore, però, è trapelata un’indiscrezione che vedrebbe Fabrizio Corona come ballerino per una notte. La possibile partecipazione dell’ex re dei paparazzi nello show di Milly Carlucci, potrebbe aprire diversi dibattiti tra i giudici.

“Le sue ultime partecipazioni hanno stuzzicato i media, per la soddisfazione dei dirigenti di viale Mazzini. Nei corridoi di Mamma Rai è più di un’ipotesi il suo ingaggio nel ruolo di ballerino per una notte” si legge sul settimanale Oggi, sebbene la sua partecipazione non sarebbe “senza ostacoli. Ma sarebbe stata agevolata da un potente agente televisivo”. Se le voci fossero confermate, si potrebbero verificare diversi scontri con Selvaggia Lucarelli. Non rimane che attendere ulteriori informazioni.

Ospite a Domenica In, Fabrizio Corona ripercorre il complesso rapporto con la madre Gabriella, con la quale non è riuscito a ricucire il rapporto: “Sono rimasto 7 anni chiuso dentro: non avevo previsto la galera e la gente che sta fuori non può permettersi di stare male, fuori, per me. Io stavo davvero male: io non potevo sopportare il male di mia madre per me. Se io sto male non mi aiutava che lei fuori stesse male per me” ha esordito l’esperto di gossip.

E ancora: “Mia mamma Gabriella ha fatto tantissimo per me, mi ha salvato la vita, ma ora ho 50 anni e posso capire diverse cose: io oggi non ho bisogno di mia madre, all’epoca ne avevo bisogno. Non dico di essere giusto, forse me ne pentirò quando non ci sarà più” ha svelato Corona che vedendo le immagini di quando era piccolo insieme alla mamma esclama: “Ci somigliavano molto!”.

