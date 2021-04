Fabrizio Corona, video choc su Instagram/ “È del giorno dell’arresto, ora sta bene”

Fabrizio Corona sta bene. Una precisazione doverosa visto che nelle ultime ore sono circolate notizie di un nuovo gesto di autolesionismo da parte dell’ex agente fotografico, che è tornato ai domiciliari. La smentita arriva direttamente dal profilo Instagram di Fabrizio Corona, che lo stesso non gestisce direttamente, visto che gli è impedito di farlo. «Buongiorno, occorre ricordare che Fabrizio Corona sta bene ed oggi ha ripreso l’iter terapeutico interrotto prima di questo ultimo arresto». A trarre evidentemente in inganno alcuni giornali è stato il post pubblicato oggi. «Per quanto concerne il post odierno è riferito all’accaduto del giorno dell’arresto. In tale video – tanto per far bene capire di chi stiamo parlando – Fabrizio rasserenava con l’ultimo barlume di lucidità telefonicamente un collaboratore».

Non sono mancate quindi accuse a chi, non avendo colto che le immagini erano relative al giorno in cui la Sorveglianza aveva deciso di rimandarlo in carcere, hanno pubblicato la notizia come se fosse attuale.

UFFICIO STAMPA CORONA “AVETE TRAVISATO TUTTO”

«Alcuni giornalisti che dovrebbero cambiare mestiere, senza nemmeno chiamarci senza nemmeno verificare gli accaduti, hanno come al solito travisato il tutto e scritto articoli impropri degni dei peggiori giornaletti acchiappa click», prosegue il comunicato pubblicato sull’account Instagram di Fabrizio Corona. «Si continua così a cercare a tutti i costi il becero intrattenimento quando noi come ufficio stampa di Fabrizio Corona, stiamo cercando di raccontare i fatti raccontando Fabrizio per la sua umanità». Infatti, in questi giorni sono pubblicati contenuti che affrontano temi a cui l’ex re dei paparazzi tiene molto, come le carceri e la situazione dei detenuti. «Ma questo stranamente non ha fatto alcuna notizia…».

L’ufficio stampa di Fabrizio Corona attacca, quindi, i media: «Tutti abbiamo imparato che la stampa influenza le decisioni… Qui si continua a confondere la realtà con l’intrattenimento giocando con la vita e scelte sofferte di un uomo che in questo momento rappresenta la sofferenza di tante persone nelle stesse condizioni alle quali desidereremmo dedicare il giusto spazio e le quali desideremmo aiutare attraverso l’esperienza NEGATIVA CHE NON SI PUO’ CANCELLARE di Fabrizio Corona».





