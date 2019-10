Fabrizio Corona, video dal carcere a Barbara d’Urso/ Legale “Estranei a divulgazione”

Pochi minuti prima della chiusura di Live Non è la d’Urso, la conduttrice è tornata a parlare ieri sera di Fabrizio Corona, seppur in maniera molto rapida. Il riferimento è ancora una volta alle immagini inedite dal carcere San Vittore trasmesse nel corso della prima puntata della trasmissione di Canale 5 e che immortalavano l’ex re dei paparazzi, in campo, visibilmente provato, durante una partita di calcio per beneficienza. Barbara d’Urso ha così annunciato di aver ricevuto un comunicato che ha letto poco prima dei saluti finali e che vi riportiamo integralmente: “Il legale di Fabrizio Corona e la società Atena che ne gestisce i diritti di immagine ci hanno chiesto di precisare che sono estranei alla divulgazione delle sequenze trasmesse nel corso della puntata di Live Non è la d’Urso del 22 settembre scorso”. Il comunicato prosegue specificando: “Circostanza che possiamo confermare trattandosi di immagini relative a un evento di beneficienza di pubblico interesse liberamente documentabile dai numerosi presenti che hanno assistito alla manifestazione”.

FABRIZIO CORONA “DIFFUSIONE IMMAGINI MAI AUTORIZZATA”

Nelle immagini che vennero trasmesse in diretta tv (e circolate online ancor prima della messa in onda), Fabrizio Corona fu immortalato mentre prendeva parte ad un torneo di beneficienza nella giornata del 19 settembre scorso, a sei mesi circa dal suo nuovo arresto. Dopo la trasmissione di quelle immagini, l’avvocato dell’ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa aveva spiegato che quel video avrebbe alterato lo stato psicofisico del suo assistito, ribadendo la mancata autorizzazione alla diffusione di quelle immagini che avrebbero potuto pregiudicare il percorso giudiziario dello stesso Corona. Sulla pagina Instagram dell’ex di Nina Moric, inoltre, si leggeva (a firma del medesimo legale): “Fabrizio Corona comunica di non aver in alcun modo autorizzato, tanto meno in esclusiva, la diffusione delle immagini che lo ritraggono all’interno del carcere di San Vittore, e che sono state mandate in onda nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso”. La trasmissione del filmato arrivò a circa sei mesi dalla sua ultima ospitata proprio nel medesimo programma di Barbara d’Urso, durante il quale chiese pubblicamente scusa alla conduttrice.

