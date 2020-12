Fabrizio Corona, vinti migliaia di euro al calcioscommesse/ “Conosciuto un Tipster..”

Sono giorni movimentati per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è finito al centro del gossip per la notizia del presunto matrimonio con una donna benestante di 47 anni, tal Lia Del Grosso, da lui poi smentita. Oggi però c’è altro sul suo conto che fa discutere. Stando a quanto fa sapere Francesco Fredella su Liberoquotidiano.it, l’ex re dei paparazzi avrebbe incassato non una ma ben due vincite molto importanti scommettendo su alcune partite di calcio. Corona “si gode due vittorie incassate con dei pronostici di Europa League. Una è di 8.200€ dopo, l’altra di quasi 10 mila euro vinti la scorsa settimana.” fa sapere Fredella. Pare che Fabrizio abbia avuto un incontro rivelatore in questo senso. “Ho conosciuto un Tipster professionista, il prof Reggio. Praticamente una persona che non scommette per divertimento, ma è proprio il suo lavoro a tempo pieno”, ha infatti dichiarato l’ex di Nina Moric.

Fabrizio Corona, dalle vittorie al presunto matrimonio con Lia Del Grosso

Fabrizio Corona fa sognare i fan con una doppia vittoria clamorosa al calcioscommesse. Un Tipster avrebbe dunque contribuito a questo doppio colpo, anche se lui fa sapere che all’inizio non era convinto che le competenze dell’uomo in questione fossero veritiere. “Inizialmente ero scettico ma poi ha iniziato a mandarmi alcuni suoi pronostici pronti da giocare ed è stato lì che mi si è aperto un nuovo mondo”, ha infatti dichiarato Corona. Dopo questo colpo, quindi, non resta che fare luce sul caso delle nozze con la signora Lia Del Grosso. Anche se Corona nega fermamente la notizia, lei al settimanale Oggi ha dichiarato: “Non capisco perché tanto clamore: dopo cinque anni d’amore è un’evoluzione naturale sposarsi. Succede così anche alle altre coppie”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA