Fabrizio Corona: “Voglio solo amore”/ L’appello social e il rapporto con Nina Moric

“Voglio solo amore” è l’appello, dietro il quale si cela un ‘messaggio promozionale’, che Fabrizio Corona fa sui social. Un messaggio che tanti hanno però inteso come un reale desiderio da parte dell’ex re dei paparazzi, che continua ad essere uno dei grandi protagonisti del gossip italiano. Proprio di recente, infatti, si è tornato a parlare del suo rapporto con Nina Moric e, nuovamente, di un possibile ritorno di fiamma. Un desiderio che sarebbe anche di Carlos Maria, il figlio che la coppia ha avuto 17 anni fa. Voci che tornano ciclicamente ma che non trovano una conferma da parte dei diretti interessati. Entrambi, al momento, sono infatti concentrati sui propri progetti. In particolare, Fabrizio Corona è concentrato sul suo prossimo libro. “Come ho inventato l’Italia” sono le parole scelte dall’ex re dei paparazzi per annunciare il nuovo lavoro.

Fabrizio Corona, dall’amore al nuovo libro

“Ho 46 anni e 4 mesi. Una vita assurda incredibile unica. Ogni giorno è un film.” ha esordito Fabrizio Corona sotto al post pubblicato sul social. L’annuncio riguarda l’uscita del nuovo libro che sembrerebbe raccontare proprio la vita di Fabrizio stesso. “Ci abbiamo messo più di 6 mesi con notti insonne birre sigarette e Montenegro.” ha scritto, citando il compagno di avventura Enrico Dal Buono che ha collaborato alla stesura del libro. “Ho messo tutto il mio cuore ed è da qui che voglio che riparta la mia storia che non è ancora finita anzi…sentirete molto presto parlare di me” ha continuato Corona. “E non perché sarò tornato in galera.” ha sottolineato.

Visualizza questo post su Instagram VOGLIO SOLO AMORE. @just4brand Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 8 Lug 2020 alle ore 4:22 PDT





