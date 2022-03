Fabrizio Corona vs Alessandro Basciano “Sophie troppo per te”/ “Non tarparle le ali”

GF Vip 6, Fabrizio Corona parla di Sophie Codegoni: è polemica

Desta clamore con annessa polemica mediatica, in queste ore, la nuova diretta del Grande fratello vip in corso, in cui si affronta il papabile triangolo che potrebbe rivelarsi al termine del reality, formato dalla coppia Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. In diretta viene mostrato a Basciano & Codegoni un servizio di Chi -che contiene le immagini di effusioni amorose inequivocabili tra Sophie e Fabrizio e titola su Corona con un messaggio d’amore per l’ex Uomini e Donne – “Sono qui e ti aspetto”- con affondo sull’ex Temptationj island: “Non tarpare le ali a Sophie”. Per Alessandro è un colpo basso, in quanto Sophie gli ha omesso di aver avuto un trascorso con Corona, ma il fandom è pronto a supportarlo sulla pagina instagram del Gf, come nel seguente commento: “Sophie abbiamo capito che ti innamori tanto facilmente!”. Il carico polemico poi aumenta con chi esorta Alessandro a lasciare la Codegoni: “Ma Sophie che afferma di volere un figlio da un ragazzo che frequenta da pochi mesi, Alessandro, con cui se n’è detta peste e corna vi sembra normale? E lei sarebbe matura?”.

Moige vs Gf Vip: "Pornografia dei sentimenti"/ "Sophie-Alessandro dinamica violenta"

Sophie si difende, sottolineando di non essersi pronunciata sulla lovestory con Fabrizio Corona per la tutela della privacy, le cui immagini trapelate risalgono all’estate 2022. Ma a catalizzare di più l’attenzione generale è, in particolare, quanto Fabrizio ha rilasciato a mezzo stampa sulla storia con la giovane Sophie e il fidanzato Alessandro, il che taccia il gieffino di non essere all’altezza dell’ex Uomini e donne: “Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto Basciano, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me e altra gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere figli. Lei ha una carriera e lui non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui”.

Alessandro Basciano furioso con Sophie?/ Il gesto dopo l'eliminazione al GF Vip

Fabrizio Corona vs Alessandro Basciano: la reazione (anche social)

Nell’intervento a mezzo stampa, poi, Fabrizio Corona palesa di essere convinto che Sophie Codegoni pensi ancora lui, aprendo ad un ritorno di fiamma tra loro, e infierisce sul fidanzamento tra lei e Alessandro Basciano, ritenendo che la sua lovestory con l’ex Uomini e Donne sia imparagonabile al confronto con la storia appena nata tra i due gieffini vip: “Stare con è come frequentare l’università e al tempo stesso un master in comunicazione”. La reazione di Alessandro è subito servita e stizzita: “Io lo sono di chi sono. Io sono diverso, non mi permetto di giudicare prima di conoscere le persone”. Ma non è tutto. Mentre alcuni gieffini si palesano già a conoscenza del flirt tra Corona (47 anni, ndr) e la 20enne Sophie, in particolare Soleil Sorge (che ha rifiutato le avances di Delia Duran, ndr) nella Casa e Giacomo Urtis dallo studio, l’opinione dell’occhio pubblico si spacca ancora una volta tra le reazioni più disparate, che non risparmiando neanche Corona rispetto al papabile neo triangolo-vip. “Sophie fa tanto l’ingenua, la brava ragazza, quella che si lega difficilmente a qualcuno. Intanto a 19 anni ha avuto mille fidanzati e tra questi Corona. CORONA. Ma dai. Falsa, ci sa fare eccome in questo mondo di business”, si legge tra i vari commenti social, perlopiù al vetriolo sul conto dell’ex tronista di Uomini e donne, tacciata di strumentalizzare gli amori nello showbiz per visibilità e business. Poi, c’è chi tra i detrattori replica all’ex re dei paparazzi, che ora fa da manager a Sophie e attende quest’ultima a braccia aperte: “Lei ha una carriera, ma de che? Solo grazie a sti finti scoop organizzati a tavolino sta in tv!”.

Gf vip, Lulù consiglio hot a Sophie su Basciano "dagli una tua mutanda usata"/ "Agli uomini piace così"

Alessandro Basciano è tuttavia, insieme a Nathalie Caldonazzo, eliminato dalla nuova diretta del Gf vip 6 e Sophie Codegoni prosegue la sua corsa per un posto alla finale del reality in arrivo: riuscirà a spuntarla l’ex Uomini e donne, nonostante le critiche che la coinvolgono per il trascorso con Fabrizio Corona? Nel frattempo, l’ex Temptation island fa appello al web in queste ore, tra le Instagram stories, chiedendo che venga salvata al verdetto del televoto proprio la sua amata Sophie: che sia la prova del 9 dell’amore tra i due piccioncini vip?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA