Fabrizio Corona vs Fedez/ “Prendi per il c*lo chi ti segue, sei un venduto”

Il video della “campagna elettorale” di Fedez, al secolo Federico Lucia, sui social ha fatto discutere e non poco. Dopo aver acquistato il dominio “fedezelezioni2023.it”, il rapper ha pubblicato un filmato su Instagram nel quale si prende gioco della politica italiana e soprattutto dei giornalisti che sono caduti nella trappola che il marito di Chiara Ferragni ha saputo costruire in maniera minuziosa. Dopo i contenuti pubblicati sul web è però da Fabrizio Corona che arriva la stoccata al cantante che viene attaccato duramente dall’ex re dei paparazzi.

“Vedi caro Federichino, quando arrivi al punto che anche quando scorreggi i giornali ti pubblicano, hai la possibilità di far vedere che sei qualcosa in più. Tu quel qualcosa in più te lo sei venduto per pochi euro – tuona – Anche quando parli di lotte Lgbt e diritti, lo fai solo per prendere per il culo chi ti segue. Tutto molto divertente” scrive su Instagram l’ex re dei paparazzi che a Fedez non fa nessuno sconto, così come il rapper che non ha risposto colpo su colpo a chi lo offende e lo prende di mira sul web.

Tutti contro Fedez: da Corona a Feltri

Lo sfogo di Fabrizio Corona non termina qui. L’ex re dei paparazzi, tramite una storia Instagram, ha puntato il dito contro Fedez: “Continuiamo a seguire le avventure del piccolo milionario di City Life che si diverte e prende per il culo tutti – Ah, ma la prossima volta che sarai indignato per qualcosa, ci faremo una grassa risata. Proprio come vuoi tu”. Nel suo sfogo social anche la critica a quanto visto domenica a Che Tempo che fa con Lady Gaga: “Tutte queste lezioncine non richieste. Basta con sti spot inutili al Ddl Zan. Pensiamo alle cose serie che servono a questo Paese“.

Solo qualche ora prima a cadere nella trappola del debutto in politica di Federico Lucia era stato Stefano Feltri, direttore del Domani, che aveva scritto: “Fermiamo gli influencer perché lavorano con Amazon’”. Il rapper aveva pubblicato una story dello stesso giornale con una pubblicità di Amazon, tra il divertimento e l’ennesimo troll ai giornalisti. Feltri allora ha proposto sui social: “Il giorno che Fedez si stanca dei monologhi (in questo è proprio uguale al Berlusconi di cui fa la parodia), lo aspettiamo a Otto e mezzo su La7. Così, magari, per una volta dovrà rispondere a delle domande invece che fare tutto da solo”.



