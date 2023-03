Fabrizio Corona vs Francesca Fagnani/ “Belve? Tv fatta male, se*so usato per share…”

L’intervista di Giacomo Urtis a Belve non è ancora andata in onda, ma fa già discutere. Le anticipazioni diffuse in queste ore hanno spinto Fabrizio Corona ad uscire allo scoperto contro Francesca Fagnani. Di lui, infatti, ha parlato il chirurgo estetico dalla giornalista e conduttrice, rivelando dettagli del loro rapporto che è stato caratterizzato anche da momenti di intimità. Fabrizio Corona è intervenuto sui social, nello specifico tramite il suo profilo Instagram.

L’ex re dei paparazzi ha condiviso un video risalente al maggio 2020 in cui si vede Francesca Fagnani chiedere un parere al calciatore David Trezeguet sulle vicende giudiziarie in cui Fabrizio Corona era coinvolto. Quindi, aveva ringraziato la giornalista: «Non lo dimenticherò mai», aveva scritto a corredo di quel video. Ma ora i giudizi sono cambiati notevolmente. «Quella televisione fatta male piena di cliché in voga nei social e basata sul virgolettato. Quella televisione che sconfina sempre nell’uso e nell’abuso della metafora del sesso come unico contenuto valido per alzare lo share», ha scritto Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona vs Francesca Fagnani “Più trash dei teatrini di Sanremo”

«Tutto questo è cabaret caricaturale, non certo giornalismo. È divertente eh, ma è più trash dei teatrini di Sanremo…», ha aggiunto Fabrizio Corona, che ha voluto commentare anche la scelta di Giacomo Urtis di presentarsi a Belve con capelli lunghi e biondi. «Nella nuova versione conduttrice (È lei nella foto)», la frecciatina del manager, che ha taggato proprio Francesca Fagnani. Quest’ultima finora non ha risposto all’attacco di Fabrizio Corona. Su Instagram, infatti, ha pubblicato attraverso le storie alcune anticipazioni dell’intervista a Giacomo Urtis che andrà in onda in prima serata («Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre. Ora ci sentiamo ancora tutti i giorni»). Anche Giacomo Urtis non ha replicato via social al duro attacco di Fabrizio Corona.

