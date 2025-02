È destinato a proseguire lo scontro a distanza tra Fabrizio Corona e Fuori dal Coro, perché il programma di Mario Giordano, nonostante gli attacchi ricevuti negli ultimi giorni, tira dritto e manderà in onda il servizio realizzato sull’ex re dei paparazzi. Era stato proprio quest’ultimo a rivelare che la trasmissione si stava occupando di lui. Lo ha fatto sui social, spiegando che “quell’incapace” del conduttore gli ha mandato un inviato, “una specie di giornalista pubblicista svuncio“, sostenendo di essere stato aggredito sotto casa, dove si sarebbe presentato con la telecamera per fargli delle domande.

Fabrizio Corona ha accusato il giornalista della trasmissione di aver usato “la solita tecnica della domanda con la risposta insita” per provare a incastrarlo. Questa la teoria dell’imprenditore, che ha usato parole molto dure contro il programma di Rete 4, non avendo preso bene l’attenzione ricevuta. A tal proposito, ha parlato di “10 minuti di assalto violento e aggressivo“, dopo il quale ha deciso di rivolgersi ai suoi superiori. Di fatto, Fabrizio Corona ha preso contatti con Mario Giordano, ma ha citato anche Siria Magri, condirettrice di Videonews.

LO SCONTRO CON FUORI DAL CORO PER IL PROGETTO CORONA

Fabrizio Corona nel suo intervento social ha sostenuto che l’atteggiamento nei suoi confronti sia cambiato subito, motivo per il quale alla fine ha deciso di rilasciare l’intervista che verte sul cosiddetto “progetto Corona“. Secondo l’ex re dei paparazzi, desta attenzione da parte di chi è alla ricerca di visibilità e polemiche, cavalcando l’hype che circonda la sua figura. Corona, però, è andato oltre l’alterco con il giornalista, visto che ha iniziato a tormentarlo quando stava andando via al termine dell’intervista, insinuando che il suo comportamento era cambiato dopo che era stato contattato il suo superiore.

FABRIZIO CORONA PRONTO A REPLICARE CON UN SUO SPECIALE

“Siete schiavi dei potenti“, l’accusa mossa dall’imprenditore, che ha deciso di affrontare la questione del “progetto Corona” anche sul suo canale. A tal proposito, ha deciso di realizzare uno speciale tramite il quale fornire chiarimenti su tutte le dinamiche che lo riguardano, ma appena avrà il via libera dal suo legale.

“Noi i soldi li guadagniamo onestamente“, ha aggiunto Fabrizio Corona, che ha concluso attaccando nuovamente Fuori dal Coro di Mario Giordano, perché ritiene che l’intervista realizzata dal suo programma danneggi la credibilità del giornalismo e rappresenti una minaccia anche per il diritto del pubblico a ottenere “informazioni equilibrate e imparziali“.

L’ULTIMO ATTACCO A MARIO GIORDANO

Lo scontro, comunque, è andato avanti fino a poche ore fa. Dopo la replica di Mario Giordano, è arrivata la contro risposta di Fabrizio Corona, che ha definito il conduttore un “incapace con la voce da donna” alla guida di un “programma indecoroso“. L’ex re dei paparazzi gli ha ricordato che lui è conosciuto in Mediaset e, nonostante processi e condanne, hanno pagato “milioni di euro” alle società per le quali lavora, dopo essere stato in galera, “per avere lezioni di giornalismo, di cui comunicazione per avere attenzione e visibilità“.

Gli ha anche rinfacciato di aver spacciato per suo il programma Lucignolo, tirando in ballo Claudio Brachino, “cacciato perché non servo e schiavo” come invece sarebbe, a detta sua, Giordano. Corona non accetta lezioni di giornalismo da Giordano e difende il suo progetto, al centro del servizio di Fuori dal Coro, spiegando di essere testimonial dell’iniziativa e di non aver partecipato alla realizzazione.

Corona sui social ha anche precisato che ha fatto procedere con i rimborsi dopo le prime lamentele e dubbi, sospendendo la sua attività, “che è durata meno di 20 giorni“, prendendone le distanze. Infine, ha invitato il conduttore di Fuori dal Coro ha trovare irregolarità e a rivolgersi alla Consob, ma non poteva mancare una provocazione: ha allegato le fatture pagate da Mediaset e citato Silvia Toffanin, il cui programma avrebbe dato 300mila a puntata alle società per le quali lavora.