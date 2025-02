Non si placa la querelle a distanza fra Fabrizio Corona e il giornalista di casa Mediaset, conduttore da anni di Fuori dal Coro, Mario Giordano. Il tutto è nato dopo una intervista che un giornalista del talk di Rete 4 voleva fare al re dei paparazzi in merito al cosiddetto Progetto Corona, programma di presunti investimenti finanziari attraverso cui si sponsorizzerebbero dei guadagni facili. Fabrizio Corona non ha apprezzato i modi dell’intervista e si è sfogato sui social, attraverso la propria pagina Instagram, denunciando pubblicamente quanto accaduto.

Il servizio è andato in onda durante la puntata di ieri del programma, quella di mercoledì 26 febbraio 2025, ma ovviamente le polemiche non si sono affatto esaurite. Per il Re dei Paparazzi si è trattato di una aggressione nei suoi confronti sotto casa, con delle domande per provare ad incastrarlo. E ancora, “10 minuti di assalto violento e aggressivo”, dopo di che lo stesso Fabrizio Corona ha raccontato di aver pagato il capo dell’infotainment di Mediaset, Silvia Magri, chiedendo spiegazioni.

FABRIZIO CORONA VS MARIO GIORDANO: COSA STA SUCCEDENDO

Dopo un primo “attacco” di Fabrizio Corona è giunta la prima replica di Mario Giordano, che a sua volta ha difeso il suo operato, parlando di insulti da parte dell’ex compagno di Belen Rodriguez, nei confronti dello stesso Giordano, ma anche del programma di Rete 4 e dei suoi inviati. Per il conduttore Fabrizio Corona non ha elementi con cui replicare, di conseguenza è partito con gli insulti. “Ma noi non vogliamo metterci al suo livello”.

Ha poi rincarato la dose ricordando le “condanne definitive per corruzione”, ma anche per altri reati, per poi puntare il dito contro il sopracitato Progetto Corona, sottolineando i finti guadagni garantiti, che in realtà non lo sarebbero affatto. Quindi aveva concluso il suo affondo dicendo che Fabrizio Corona “non sa più cos’è il giornalismo, forse non l’hai mai saputo”, e che il padre, “che faceva molto bene il suo mestiere”, probabilmente si starà “rivoltando nella tomba”, ancora una volta.

FABRIZIO CORONA VS MARIO GIORDANO: “BANDA DI SCAPPATI DI CASA”

Tutto finito? Nient’altro perché Fabrizio Corona ha controreplicato a Mario Giordano, rincarando ulteriormente la dose. Attraverso la sua pagina Instagram ha quindi pubblicato una serie di storie in cui ha definito Mario Giordano come un “incapace con la voce da donna”, specificando poi in merito al Progetto Corona di aver rimborsato chi si è lamentato, e di aver sospeso la sua attività “che è durata meno di 20 giorni”, prendendone le distanze.

Corona lamenta il modo di essere stato intervistato “siete una banda di scappati di casa”, per poi citare il padre, sottolineando che lo stesso “schifava tutti quelli come te”, aggiungendo altre parole che non vogliamo qui riportare. Quindi conclude dicendo di aver fatto la guerra contro la magistratura e di non aver affatto paura di fare la guerra a Mario Giordano.