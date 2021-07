Fabrizio De André: causa morte, discografia e autori canzoni/ Si ammalò nel ’98

Fabrizio De André: i dischi più venduti

Fabrizio De André è considerato uno dei cantautori più prolifici del Novecento italiano. In quasi quarant’anni di attività artistica, De André ha inciso quattordici album in studio più alcune canzoni pubblicate come singoli e in seguito riedite in antologie. Tra i dischi più di successo figurano senz’altro Anime salve (1996), Crêuza de mä (1984), Non al denaro non all’amore né al cielo (1971) e La buona novella (1969). Il cantautore scrisse i suoi testi perlopiù in solitaria, avvalendosi della collaborazione di altri artisti in rari casi. Per Non al denaro non all’amore né al cielo, per esempio, collaborò con Giuseppe Bentivoglio, che lo aiutò ad adattare alcune poesie della celebre Antologia di Spoon River.

Fabrizio De André venne a mancare nel 1998 a seguito della diagnosi (arrivata in ritardo) di un carcinoma polmonare. All’epoca, De André era nel pieno del suo tour tra Roccella Ionica e Saint-Vincent, quando all’improvviso accusò un malore che lo costrinse ad annullare l’ultima tappa. Pur avendo interrotto i concerti, decise di continuare a lavorare ad altri testi con il poeta e cantante Oliviero Malaspina, ma il progetto non vide mai la luce. De André subì il ricovero verso la fine del novembre 1998, quando la malattia era già in uno stato avanzato. Uscì dall’ospedale il 25 dicembre per festeggiare il Natale con la famiglia. I medici sapevano che ormai non c’era più niente da fare: verrà a mancare l’11 gennaio 1999, un mese prima di compiere 59 anni. I funerali si svolsero nella Basilica di Santa Maria Assunta di Carignano a Genova, e vi prese parte una folla di oltre diecimila persone.

